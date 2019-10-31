المنتخب الليبي- فوزي البنزرتي يوجه الدعوة ل28 لاعبا استعدادا للقاءي تونس وتنزانيا

Jeudi 31 Octobre 2019



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- أعلن فوزي البنزرتي مدرب المنتخب الليبي لكرة القدم عن قائمة ب28 لاعبا من بينهم 12 لاعبا محليا يمثلون أندية الإتحاد والنصر والأهلى ببنغازي والأهلى بطرابلس والمدينة إلى جانب دعوة 16 لاعبا محترفا ينشطون فى ملاعب عربية وأوروبية مختلفة وذلك استعدادا لمواجهتي تونس وتنزانيا ضمن تصفيات بطولة أمم أفريقيا "كان الكاميرون 2021".ويستهل المنتخب الليبي التصفيات يوم 15 نوفمبر بالتباري مع المنتخب التونسي في رادس قبل ان يستضيف الجولة الثانية للمجموعة العاشرة يوم 19 من نفس الشهر منتخب تنزانيا بملعب مصطفى بن جنات بمدينة المنستير.وسيشرع المنتخب الليبي في تحضيراته لهذين اللقاءين يوم 5 نوفمبر بتونس.وفي ما يلي قائمة اللاعبين: اللاعبون المحليون: محمد نشنوش - احمد عزاقة - محمد الفرجانى - ابوبكر بوعقيلة - ناجي دراء - المعتصم صبو - صهيب بن سليمان - عمران سالم - عبد الله بلعم - خالد مجدي - عبد الله العرفي - معتز المهدي.اللاعبون الناشطون بالخارج: سند الورفلي (الرجاء البيضاوى المغربي) - صالح طاهر وزكريا الهريش (إتحاد طنجة المغربي) - محمد الترهونى (سموحة المصري) - مفتاح طقطق (المصرى البورسعيدى) - المعتصم المصراتي (فيتوريا غيمارش البرتغالي) - أحمد بن علي (كروتوني الإيطالي) - حمدو الهوني (الترجي الرياضي التونسي) - مهند عيسي و انيس سلتو (النجم الساحلي) - مؤيد اللافى (إتحاد العاصمة الجزائري) - على معتوق (الملعب التونسي) - بدر حسن (الباطن السعودي) - محمد صولة (الرفاع البحريني) - أحمد شلبي (الإتحاد السكندري المصري) - هيثم ضانة (هلال الشابة).