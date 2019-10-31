Jeudi 31 Octobre 2019
وات - تمّ، اليوم الخميس، تدشين وحدة لتحلية مياه البحر بميناء الكتف ببن قردان، من قبل سفير دولة المجر بتونس، مارتون كارولي، التي أنجزت في إطار التّعاون التونسي المجري لتحسين ظروف عيش البحارة والوحدات الامنية الناشطة على الحدود بهذه المنطقة.
وتبلغ الطاقة اليوميّة لهذه الوحدة، 50 م3 بكلفة قدرها 750 ألف دينار، قابلة للتوسعة الى 100 م3، علما وأن وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري ستقوم في فترة لاحقة باعتماد الطاقة الشمسية لتشغيلها، وذلك وفق ما بيّنه رئيس مدير عام الوكالة المذكورة، فوزي بن حميدة.
وأوضح ذات المصدر، أن الطاقة الحالية للمحطة كافية للاستغلال وخاصة في فصل الشتاء، مشيرا إلى أن هذا المشروع يندرج في إطار استكمال جهود الدولة المبذولة بهذا الميناء في السنوات الفارطة من توسعة وتهيئة، باعتمادات فاقت الـ5 مليون دينار، تم استكمالها من خلال إحداث هذه المحطة ضمن التعاون التونسي المجري، من أجل توفير الماء الصالح للشراب للبحارة والمتدخلين الامنيين بالكتف.
من جانبه، أوضح سفير المجر بتونس، أنه تم إنجاز مشاريع مماثلة بجندوبة وعين دراهم لدعم المرأة الريفية، لافتا الى استعداد دولته لاقامة مشاريع أخرى في تونس وخاصة منها في المناطق الحدودية، على حد تعبيره.
هذا وثمّن عدد من البحارة بالمنطقة إنجاز هذا المشروع، الذي من شأنه أن يحل إشكالية الانقطاع المتكرر لمياه الشرب ويوفر لهم هذا المرفق الحيوي بصفة دائمة.
وتبلغ الطاقة اليوميّة لهذه الوحدة، 50 م3 بكلفة قدرها 750 ألف دينار، قابلة للتوسعة الى 100 م3، علما وأن وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري ستقوم في فترة لاحقة باعتماد الطاقة الشمسية لتشغيلها، وذلك وفق ما بيّنه رئيس مدير عام الوكالة المذكورة، فوزي بن حميدة.
وأوضح ذات المصدر، أن الطاقة الحالية للمحطة كافية للاستغلال وخاصة في فصل الشتاء، مشيرا إلى أن هذا المشروع يندرج في إطار استكمال جهود الدولة المبذولة بهذا الميناء في السنوات الفارطة من توسعة وتهيئة، باعتمادات فاقت الـ5 مليون دينار، تم استكمالها من خلال إحداث هذه المحطة ضمن التعاون التونسي المجري، من أجل توفير الماء الصالح للشراب للبحارة والمتدخلين الامنيين بالكتف.
من جانبه، أوضح سفير المجر بتونس، أنه تم إنجاز مشاريع مماثلة بجندوبة وعين دراهم لدعم المرأة الريفية، لافتا الى استعداد دولته لاقامة مشاريع أخرى في تونس وخاصة منها في المناطق الحدودية، على حد تعبيره.
هذا وثمّن عدد من البحارة بالمنطقة إنجاز هذا المشروع، الذي من شأنه أن يحل إشكالية الانقطاع المتكرر لمياه الشرب ويوفر لهم هذا المرفق الحيوي بصفة دائمة.
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Par:Franchise (Tunisia )
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