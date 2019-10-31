صدور النتائج الأولية لعملية تشريح جثة الرضيعة التي توفيت منذ يومين بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر

Jeudi 31 Octobre 2019



وات

- أفاد الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس القاضي مراد التركي، اليوم الخميس، أن المعطيات الاولية لعملية التشريح التي قام بها الطبيب الشرعي بتسخير من قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية صفاقس2، على جثة الرضيعة التي توفيت يوم الثلاثاء المنقضي، بقسم الرضع بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس لتحديد أسباب الوفاة وتاريخها، بيّنت أن الرضيعة كانت قد أصيبت بالتهاب رئوي حاد، تعكّرت على إثره حالتها بسرعة، نظرا لإصابتها منذ الولادة بتشوه خلقي في القلب.وأوضح في هذا الصدد، لصحفية (وات) بالجهة، أن هذا التشوه يجعلها عرضة للاصابة بأية تعكرات صحية كما في صورة الحال، وذلك رغم اعطائها مضادات حيوية، على حد قوله، ملاحظا أنه ولمزيد التأكد من الأمر تم أخذ عينات بيولوجية لاجراء تحاليل مجهرية على الرضيعة، لا زالت النتيحة لم ترد بعد بشأنها.وذكر التركي، أن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية صفاقس2 ، كان قد فتح بتاريخ 29 أكتوبر الجاري، بحث تحقيقي حول ظروف وملابسات وفاة رضيعة بقسم الرضع بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس إثر استقبالها بالمستشفى المذكور وتلقيها إسعافات، وذلك طبق الفصل 31 من مجلة الاجراءات الجزائية.وأشار، إلى أن والد الرضيعة، كان قد تقدم في نفس اليوم بشكاية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة ذاتها تضمنت تشكيه من وفاة ابنته اثر تلقيها حقنة بقسم الرضع بذات المستشفى، تم على إثرها ادخالها لقسم العناية المركزة.