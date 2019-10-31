مجلس وزاري مضيق مطلع الاسبوع المقبل للنظر في الاجراءات اللازمة على اثر التقلبات المناخية الاخيرة

Jeudi 31 Octobre 2019
وات - اعلن وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية، نور الدين السالمي، عن عقد مجلس وزاري مضيق مطلع الاسبوع المقبل للنظر في التدابير والاجراءات اللازمة على اثر التقلبات المناخية التي شهدتها عدة مناطق بالعاصمة.
كما سيخصص المجلس لتباحث السبل الكفيلة بتشكيل فريق يتولى التنسيق بين مختلف الوزارات المعنية" وفق ما اكده السالمي في تصريح لـ(وات)، على هامش ملتقى انتظم، الخميس بتونس، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي والعربي للاسكان.
وأضاف الوزير ان اجتماعا انعقد أمس الاربعاء ضم مختلف اطارات الوزارة لتحديد "النقاط الزرقاء" (المناطق المعرضة لخطر الفيضانات) قصد ضمان تدخل أفضل في حالة حصول اضرار. وتابع بالقول "في تونس، تتطلب البنية التحتية المزيد من الموارد المالية والبشرية حتى تتمكن من استيعاب كميات الأمطار المتهاطلة".
ويشار الى انه على اثر التقلبات المناخية التي شهدتها العاصمة اول امس الاثنين، انتظمت جلسة عمل وزارية برئاسة رئيس الحكومة ، يوسف الشاهد لتقييم الاوضاع المناخية والاضرار الناجمة عن هذه التقلبات.
كما أعطى رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، تعليمات للتدخل العاجل لإصلاح الطرقات المتضررة وشفط مياه الأمطار التي اجتاحت المنازل ومواصلة جهر الاودية وتنظيف مجاري المياه موصيا بضرورة تكثيف وتيرة بلاغات النشرات الجوية المحينة للإعلام بآخر مستجدات التغيرات المناخية.
كما سيخصص المجلس لتباحث السبل الكفيلة بتشكيل فريق يتولى التنسيق بين مختلف الوزارات المعنية" وفق ما اكده السالمي في تصريح لـ(وات)، على هامش ملتقى انتظم، الخميس بتونس، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي والعربي للاسكان.
وأضاف الوزير ان اجتماعا انعقد أمس الاربعاء ضم مختلف اطارات الوزارة لتحديد "النقاط الزرقاء" (المناطق المعرضة لخطر الفيضانات) قصد ضمان تدخل أفضل في حالة حصول اضرار. وتابع بالقول "في تونس، تتطلب البنية التحتية المزيد من الموارد المالية والبشرية حتى تتمكن من استيعاب كميات الأمطار المتهاطلة".
ويشار الى انه على اثر التقلبات المناخية التي شهدتها العاصمة اول امس الاثنين، انتظمت جلسة عمل وزارية برئاسة رئيس الحكومة ، يوسف الشاهد لتقييم الاوضاع المناخية والاضرار الناجمة عن هذه التقلبات.
كما أعطى رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، تعليمات للتدخل العاجل لإصلاح الطرقات المتضررة وشفط مياه الأمطار التي اجتاحت المنازل ومواصلة جهر الاودية وتنظيف مجاري المياه موصيا بضرورة تكثيف وتيرة بلاغات النشرات الجوية المحينة للإعلام بآخر مستجدات التغيرات المناخية.
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