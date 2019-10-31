قفصة : مسيرة احتجاجية سلمية تدعو إلى نقل الفسفاط عبر القطارات عوضا عن الشاحنات

Jeudi 31 Octobre 2019



وات

- نفّذ اليوم الخميس عدد من مكونات المجتمع المدني بولاية قفصة مسيرة احتجاجية سلمية تحت شعار "يزّي من الكماين سيّب الفسفاط" رافضة نقل الفسفاط عبر الشاحنات ومطالبين بتفعيل نشاط القطارات لنقله.ورفع المحتجون شعارات عدة من بينها "الشعب يريد نقل الفسفاط عبر السكة الحديدية" خلال المسيرة الاحتجاجية التي انطلقت من أمام المقر الاجتماعي لشركة فسفاط قفصة وجابت الشوارع الرئيسية بالمدينة باتجاه مقر الولاية.وأفاد الناشط بالمجتمع المدني محمد سلامي، أن هذه المسيرة جاءت للتنديد بعملية نقل الفسفاط على الشاحنات عوضا عن القطار نظرا لما تكبّده من خسائر مالية لشركة فسفاط قفصة وللمطالبة بإيجاد حل لتعطيل نقله عبر القطارات.وأضاف محمد السلامي في تصريح لــ(وات)، أن عملية نقل الفسفاط على الشاحنات تسبّبت في تضرر البنية التحتية للطرقات وتفشي ظاهرة التلوّث بها، داعيا إلى ضرورة فتح تحقيق في من يعطّل نشاط السكة الحديدية.