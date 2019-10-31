وحدات الحرس الديواني تحجز منذ مطلع الاسبوع الجاري بضائع مهرّبة بقيمة 1.6 مليون دينار

Jeudi 31 Octobre 2019
وات - أحبطت وحدات الحرس الديواني، منذ مطلع الأسبوع الأخير من شهر جويلية الجاري، 11 عمليّة تهريب لبضائع متنوعة بمختلف جهات البلاد بلغت قيمتها باعتبار وسائل النقل (11 شاحنة) زهاء 1.6 مليون دينار.
وأوضحت الادارة العامة للديوانة ، في بلاغ لها، ان فرقتي الحرس الديواني بكلّ من رمادة و الصّمار من ولاية تطاوين تمكنتا من حجز 1590 كغ من الشاي و 1596 كغ من المعسّل و 7000 علبة سجائر بقيمة جمليّة ناهزت 400 ألف دينار.
وتمكنت فرقة الحرس الديواني بالقيروان من حجز شاحنة ثقيلة محملة 8895 قطعة من الملابس الجاهزة مهرّبة من القطر الجزائري بلغت قيمتها 300 ألف دينار.
وحجزت فرقة الحرس الديواني بالقصرين كمية من الملابس الجاهزة و الأحذية على متن شاحنة تهريب تمت مطاردتها على مستوى الشريط الحدودي التونسي الجزائري و قد قدرت قيمة البضاعة بـ43 ألف دينار.
نحجت فرقة الحرس الديواني بالرقاب من ولاية سيدي بوزيد في إحباط عملية تهريب لـ176 عجلة مطاطية ذات قياسات مختلفة بلغت 16 ألف دينار.
وقامت فرق الحرس الديواني بكلّ من بنعروس و قرمبالية و قليبية و زغوان بحجز كميات هامة من العجلات المطاطية و 65 كيس من الملابس و الأحذية و الحقائب المستعملة بلغت قيمتها الجملية 78 ألف دينار.
وأوضحت الادارة العامة للديوانة ، في بلاغ لها، ان فرقتي الحرس الديواني بكلّ من رمادة و الصّمار من ولاية تطاوين تمكنتا من حجز 1590 كغ من الشاي و 1596 كغ من المعسّل و 7000 علبة سجائر بقيمة جمليّة ناهزت 400 ألف دينار.
وتمكنت فرقة الحرس الديواني بالقيروان من حجز شاحنة ثقيلة محملة 8895 قطعة من الملابس الجاهزة مهرّبة من القطر الجزائري بلغت قيمتها 300 ألف دينار.
وحجزت فرقة الحرس الديواني بالقصرين كمية من الملابس الجاهزة و الأحذية على متن شاحنة تهريب تمت مطاردتها على مستوى الشريط الحدودي التونسي الجزائري و قد قدرت قيمة البضاعة بـ43 ألف دينار.
نحجت فرقة الحرس الديواني بالرقاب من ولاية سيدي بوزيد في إحباط عملية تهريب لـ176 عجلة مطاطية ذات قياسات مختلفة بلغت 16 ألف دينار.
وقامت فرق الحرس الديواني بكلّ من بنعروس و قرمبالية و قليبية و زغوان بحجز كميات هامة من العجلات المطاطية و 65 كيس من الملابس و الأحذية و الحقائب المستعملة بلغت قيمتها الجملية 78 ألف دينار.
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Par:naimou (France )
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