Radio Babnet Tunisie On Air: Farid - Hikayet-Gharami  

وحدات الحرس الديواني تحجز منذ مطلع الاسبوع الجاري بضائع مهرّبة بقيمة 1.6 مليون دينار

Jeudi 31 Octobre 2019

Jeudi 31 Octobre 2019
وات - أحبطت وحدات الحرس الديواني، منذ مطلع الأسبوع الأخير من شهر جويلية الجاري، 11 عمليّة تهريب لبضائع متنوعة بمختلف جهات البلاد بلغت قيمتها باعتبار وسائل النقل (11 شاحنة) زهاء 1.6 مليون دينار.

وأوضحت الادارة العامة للديوانة ، في بلاغ لها، ان فرقتي الحرس الديواني بكلّ من رمادة و الصّمار من ولاية تطاوين تمكنتا من حجز 1590 كغ من الشاي و 1596 كغ من المعسّل و 7000 علبة سجائر بقيمة جمليّة ناهزت 400 ألف دينار.



وتمكنت فرقة الحرس الديواني بالقيروان من حجز شاحنة ثقيلة محملة 8895 قطعة من الملابس الجاهزة مهرّبة من القطر الجزائري بلغت قيمتها 300 ألف دينار.

وحجزت فرقة الحرس الديواني بالقصرين كمية من الملابس الجاهزة و الأحذية على متن شاحنة تهريب تمت مطاردتها على مستوى الشريط الحدودي التونسي الجزائري و قد قدرت قيمة البضاعة بـ43 ألف دينار.

نحجت فرقة الحرس الديواني بالرقاب من ولاية سيدي بوزيد في إحباط عملية تهريب لـ176 عجلة مطاطية ذات قياسات مختلفة بلغت 16 ألف دينار.
وقامت فرق الحرس الديواني بكلّ من بنعروس و قرمبالية و قليبية و زغوان بحجز كميات هامة من العجلات المطاطية و 65 كيس من الملابس و الأحذية و الحقائب المستعملة بلغت قيمتها الجملية 78 ألف دينار.

  
  
     
  
cadre-7445bd6f194c1db48a3caf4ed40566bf-2019-10-31 13:12:10






0 de 0 commentaires pour l'article 191900



En continu

الخميس 31 أكتوبر 2019 | 3ربيع الأول 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:53 17:26 15:01 12:10 06:42 05:14
24°
 26° % 60 :الرطــوبة
تونــس 20°
3.1 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
26°-2023°-1824°-1627°-1824°-17
  • Avoirs en devises
    18306,3

  • (30 oct)
  • Jours d'importation
    103
  •              1 € = 3,14637 DT        1$ =2,83698 DT
  • Solde Compte du Trésor   (30 oct)   210,2 MDT
Présidentielles 2019
Législatives 2019
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1572525070|191900 224|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires