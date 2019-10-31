الرابطة 2 - تعيين حكام مقابلات الجولة الخامسة

Jeudi 31 Octobre 2019



وات

السبت 2 نوفمبر

- المجموعة الاولى

- المجموعة الثانية

الاحد 3 نوفمبر

المجموعة الثانية

- في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة الخامسة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم المقررة نهاية الاسبوع الجاري (س 14 و30):في اريانة (دون حضور الجمهور) جمعية اريانة - سبورتينغ بن عروس (محمد علي قروية)في رادس النجم الرادسي - سكك الحديد الصفاقسي (احمد الذوادي)في منزل بورقيبة ملعب منزل بورقيبة - الترجي الجرجيسي (رشدي قزقز)في باجة الاولمبي الباجي - مستقبل قابس (كريم محجوب)في سيدي بوزيد اولمبيك سيدي بوزيد - هلال مساكن (محمد الفني)في مدنين اولمبيك مدنين - مستقبل السبيخة (نضال اللطيف)في صفاقس 2 مارس الملعب الصفاقسي - قوافل قفصة (عامر شوشان)في جربة ميدون امل جربة - مستقبل الرجيش (محرز المالكي)في وادي الليل مستقبل وادي الليل - جمعية جربة (حمزة جعيد)في منزل بوزلفة نادي منزل بوزلفة - مستقبل المرسى (اسامة شريط)في القصرين )دون حضور الجمهور( مستقبل القصرين - جندوبة الرياضية (خالد قويدر)في قابس الملعب القابسي - امل حمام سوسة (وليد العوني)