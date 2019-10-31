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الرابطة 2 - تعيين حكام مقابلات الجولة الخامسة

Jeudi 31 Octobre 2019

Jeudi 31 Octobre 2019
وات - في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة الخامسة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم المقررة نهاية الاسبوع الجاري (س 14 و30):

السبت 2 نوفمبر
- المجموعة الاولى

في اريانة (دون حضور الجمهور) جمعية اريانة - سبورتينغ بن عروس (محمد علي قروية)

في رادس النجم الرادسي - سكك الحديد الصفاقسي (احمد الذوادي)

في منزل بورقيبة ملعب منزل بورقيبة - الترجي الجرجيسي (رشدي قزقز)

في باجة الاولمبي الباجي - مستقبل قابس (كريم محجوب)

في سيدي بوزيد اولمبيك سيدي بوزيد - هلال مساكن (محمد الفني)

في مدنين اولمبيك مدنين - مستقبل السبيخة (نضال اللطيف)

- المجموعة الثانية

في صفاقس 2 مارس الملعب الصفاقسي - قوافل قفصة (عامر شوشان)

في جربة ميدون امل جربة - مستقبل الرجيش (محرز المالكي)

الاحد 3 نوفمبر
المجموعة الثانية

في وادي الليل مستقبل وادي الليل - جمعية جربة (حمزة جعيد)

في منزل بوزلفة نادي منزل بوزلفة - مستقبل المرسى (اسامة شريط)

في القصرين )دون حضور الجمهور( مستقبل القصرين - جندوبة الرياضية (خالد قويدر)

في قابس الملعب القابسي - امل حمام سوسة (وليد العوني)

  
  
     
  
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