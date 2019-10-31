الرابطة 2 - تعيين حكام مقابلات الجولة الخامسة

Jeudi 31 Octobre 2019
وات - في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة الخامسة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم المقررة نهاية الاسبوع الجاري (س 14 و30):
السبت 2 نوفمبر
- المجموعة الاولى
في اريانة (دون حضور الجمهور) جمعية اريانة - سبورتينغ بن عروس (محمد علي قروية)
في رادس النجم الرادسي - سكك الحديد الصفاقسي (احمد الذوادي)
في منزل بورقيبة ملعب منزل بورقيبة - الترجي الجرجيسي (رشدي قزقز)
في باجة الاولمبي الباجي - مستقبل قابس (كريم محجوب)
في سيدي بوزيد اولمبيك سيدي بوزيد - هلال مساكن (محمد الفني)
في مدنين اولمبيك مدنين - مستقبل السبيخة (نضال اللطيف)
- المجموعة الثانية
في صفاقس 2 مارس الملعب الصفاقسي - قوافل قفصة (عامر شوشان)
في جربة ميدون امل جربة - مستقبل الرجيش (محرز المالكي)
الاحد 3 نوفمبر
المجموعة الثانية
في وادي الليل مستقبل وادي الليل - جمعية جربة (حمزة جعيد)
في منزل بوزلفة نادي منزل بوزلفة - مستقبل المرسى (اسامة شريط)
في القصرين )دون حضور الجمهور( مستقبل القصرين - جندوبة الرياضية (خالد قويدر)
في قابس الملعب القابسي - امل حمام سوسة (وليد العوني)
السبت 2 نوفمبر
- المجموعة الاولى
في اريانة (دون حضور الجمهور) جمعية اريانة - سبورتينغ بن عروس (محمد علي قروية)
في رادس النجم الرادسي - سكك الحديد الصفاقسي (احمد الذوادي)
في منزل بورقيبة ملعب منزل بورقيبة - الترجي الجرجيسي (رشدي قزقز)
في باجة الاولمبي الباجي - مستقبل قابس (كريم محجوب)
في سيدي بوزيد اولمبيك سيدي بوزيد - هلال مساكن (محمد الفني)
في مدنين اولمبيك مدنين - مستقبل السبيخة (نضال اللطيف)
- المجموعة الثانية
في صفاقس 2 مارس الملعب الصفاقسي - قوافل قفصة (عامر شوشان)
في جربة ميدون امل جربة - مستقبل الرجيش (محرز المالكي)
الاحد 3 نوفمبر
المجموعة الثانية
في وادي الليل مستقبل وادي الليل - جمعية جربة (حمزة جعيد)
في منزل بوزلفة نادي منزل بوزلفة - مستقبل المرسى (اسامة شريط)
في القصرين )دون حضور الجمهور( مستقبل القصرين - جندوبة الرياضية (خالد قويدر)
في قابس الملعب القابسي - امل حمام سوسة (وليد العوني)
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- Hier 22:07 الرابطة 2 - تعيين مقابلات الجولة الخامسة
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