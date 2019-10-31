الرابطة 1- تعيين حكام مقابلات الجولة السابعة

Jeudi 31 Octobre 2019



وات

- في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة السابعة من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم المقررة يومي السبت 2 والاحد 3 نوفمبر القادم بداية من الساعة 14 و30:في العالية - النادي البنزرتي - الملعب التونسي (هيثم قيراط)في القيروان - شبيبة القيروان - هلال الشابة (ايمن النصري)في سليمان - مستقبل سليمان - النادي الصفاقسي (اسامة رزق الله)في تطاوين - اتحاد تطاوين - النادي الافريقي (نصر الله الجوادي)في المظيلة - نجم المتلوي - الاتحاد المنستيري (وسيم بن صالح)في بن قردان - اتحاد بن قردان - نادي حمام الانف (امير العيادي)وسيتم تعيين مقابلة الترجي الرياضي والنجم الساحلي لاحقا.