الرابطة 1- تعيين حكام مقابلات الجولة السابعة

Jeudi 31 Octobre 2019
وات - في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة السابعة من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم المقررة يومي السبت 2 والاحد 3 نوفمبر القادم بداية من الساعة 14 و30:
السبت 2 نوفمبر
في العالية - النادي البنزرتي - الملعب التونسي (هيثم قيراط)
في القيروان - شبيبة القيروان - هلال الشابة (ايمن النصري)
الاحد 3 نوفمبر
في سليمان - مستقبل سليمان - النادي الصفاقسي (اسامة رزق الله)
في تطاوين - اتحاد تطاوين - النادي الافريقي (نصر الله الجوادي)
في المظيلة - نجم المتلوي - الاتحاد المنستيري (وسيم بن صالح)
في بن قردان - اتحاد بن قردان - نادي حمام الانف (امير العيادي)
وسيتم تعيين مقابلة الترجي الرياضي والنجم الساحلي لاحقا.
السبت 2 نوفمبر
في العالية - النادي البنزرتي - الملعب التونسي (هيثم قيراط)
في القيروان - شبيبة القيروان - هلال الشابة (ايمن النصري)
الاحد 3 نوفمبر
في سليمان - مستقبل سليمان - النادي الصفاقسي (اسامة رزق الله)
في تطاوين - اتحاد تطاوين - النادي الافريقي (نصر الله الجوادي)
في المظيلة - نجم المتلوي - الاتحاد المنستيري (وسيم بن صالح)
في بن قردان - اتحاد بن قردان - نادي حمام الانف (امير العيادي)
وسيتم تعيين مقابلة الترجي الرياضي والنجم الساحلي لاحقا.
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Par:naimou (France )
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