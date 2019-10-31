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الرابطة 1- تعيين حكام مقابلات الجولة السابعة

Jeudi 31 Octobre 2019

Jeudi 31 Octobre 2019
وات - في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة السابعة من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم المقررة يومي السبت 2 والاحد 3 نوفمبر القادم بداية من الساعة 14 و30:

السبت 2 نوفمبر


في العالية - النادي البنزرتي - الملعب التونسي (هيثم قيراط)

في القيروان - شبيبة القيروان - هلال الشابة (ايمن النصري)

الاحد 3 نوفمبر

في سليمان - مستقبل سليمان - النادي الصفاقسي (اسامة رزق الله)

في تطاوين - اتحاد تطاوين - النادي الافريقي (نصر الله الجوادي)

في المظيلة - نجم المتلوي - الاتحاد المنستيري (وسيم بن صالح)

في بن قردان - اتحاد بن قردان - نادي حمام الانف (امير العيادي)

وسيتم تعيين مقابلة الترجي الرياضي والنجم الساحلي لاحقا.

  
  
     
  
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