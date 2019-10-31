ارتفاع نسبة المنتدبين في اطار التعاون الفني ب21ر5 بالمائة موفى شهر سبتمبر

Jeudi 31 Octobre 2019



وات

- بلغ عدد المنتدبين في اطار التعاون الفني 2409 منتدبا موفى شهر سبتمبر الماضي مسجلا بذلك نسبة ارتفاع بلغت 21ر5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018 حسب ما جاء على الموقع الرسمي للوكالة بشبكة الانترنات.واستأثر قطاع التربية والتعليم بالنصيب الأكبر من عدد المنتدبين حيث بلغ 1221 منتدبا اي ما يعادل 51 بالمائة من مجموع الانتدابات يليه قطاع الصحة ب 436 منتدبا والادارة ب 270 متعاونا فنيا.واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الاولى من مجموع دول الخليج المستقطبة للكفاءات التونسية حيث استقطبت 538 اطارا تليها دولة قطر باستقبالها لـ339 اطارا ثم دولة الامارات العربية المتحدة بتعاقدها مع 260 من الكفاءات التونسية والكويت بـ166 وسلطنة عمان 131 اطارا.وكانت الدول العربية في الصدارة من حيث مجموع الانتدابات ب 1530 منتدبا أي ما يعادل 5ر63 بالمائة تليها البلدان الاوروبية التي استقبلت 493 من الكفاءات التونسية واحتلت فرنسا المرتبة الاولى من حيث الانتدابات ب296 متعاونا تليها ألمانيا بـ134 متعاقدا ثم البلدان الامريكية والآسيوية ب 222 منتدبا وتصدرت كندا المرتبة الاولى بـ205 متعاقدا.ونظمت الوكالة خلال نفس الفترة 7 دورات تكوين لدعم قدرات 127 من الاطارات الافريقية في مجال تعليم اللغة العربية ومجال التعاون جنوب-جنوب ومجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومجال الاستثمار ومجال طب العيون، وذلك بالتعاون مع البنك الاسلامي للتنمية والوكالة البرازيلية للتعاون والاسكوا والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية بافريقيا ونادي البصر.كما قامت الوكالة بايفاد 60 خبيرا للقيام بمهمات قصيرة المدى قصد تقديم المعونة الفنية في عدة مجالات كالتربية والتعليم والفلاحة والصيد البحري والهندسة المدنية وعلم النفس والجودة وطب العيون.