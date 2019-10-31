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الغرفة الوطنية لمركزي شبكات الاتصالات تدعو الى مراجعة كراس شروط مماسة نشاط مدمج شبكات الاتصالات

Jeudi 31 Octobre 2019

Jeudi 31 Octobre 2019
وات - دعت الغرفة الوطنية لمركزي شبكات الإتصالات (منظمة الأعراف) وزارة تكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي الى مراجعة كراس شروط ممارسة نشاط مدمج شبكات الاتصالات الصادر بالرائد الرسمي في 8 اكتوبر 2019.

وشددت الغرفة ، في بلاغ أصدرته، عقب اجتماع مكتبها التنفيذي يوم 22 اكتوبر 2019 ،" الى ضرورة اقرار هذه المراجعة في اقرب الأجال تفاديا للمشاكل الفنية التى يمكن أن تمس الشبكات الوطنية للاتصالات ".


وبينت أن كراس الشروط لم يشتمل على أي شرط من شأنه ضبط ممارسة نشاط مدمج شبكات الاتصالات خاصة فيما يخص التحصل على شهادة علمية في الاتصالات ذلك أن هذا الميدان هو علمي بامتياز و لا يمكن ممارسته دون تكوين عالي في مستوى تقني سامي ".


ولفتت الغرفة الى الوضعية الحالية لقطاع الإتصالات و المشاكل التى يمر بها خاصة بعد تقلص الإستثمارات من طرف مشغلي شبكات الاتصالات العمومية وتعطل إنجاز العديد من مشاريع تونس الرقمية 2020".
وطالبت وزارة تكنولوجيا المعلومات و الهيئة الوطنية للاتصالات الى احترام " مؤشرات التنمية التي تم التنصيص عليها في برامج تونس الرقمية 2020 و التي إلى حد اليوم لم يتم تنفيذها كما تمت برمجتها ".
واكدت الغرفة احتفاظها بحقها في اتخاذ كل القرارات الإدارية و القانونية لحماية المهنة من المتدخلين عليها و ذلك بكل الوسائل القانونية المسموحة و المتاحة.

  
  
     
  
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