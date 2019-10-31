سوسة : إيقاف 4 اشخاص عاملين بشركة النقل بالساحل على ذمّة التحقيق في شبهة سرقة معدّات

Jeudi 31 Octobre 2019
وات - أعلنت الإدارة العامة لشركة النقل بالساحل في بلاغ أصدرته مساء امس الأربعاء عن قيام فرقة الشرطة العدلية بالمهدية بإيقاف 4 اشخاص عاملين بالشركة على ذمّة التحقيق في شبهة سرقة معدّات تابعة للشركة من بينهم مدير الاستغلال والصيانة الذي تم إيقافه يوم أمس.
وأكدت الإدارة العامة ان الأبحاث متواصلة لدى فرقة الشرطة العدلية بالمهدية بخصوص القضية المرفوعة من قبل شركة النقل بالساحل والتي انطلقت إثر إيقاف عون مكلّف بنقل المعدّات من مخزن سوسة الى إقليم المهدية يوم 11 أكتوبر الجاري وذلك بعد ضبطه في حالة تلبّس وهو بصدد التفويت في معدّات تابعة للشركة بالبيع، وفق البلاغ.
وكان الرئيس المدير العام لشركة النقل بالساحل عماد العياري كلّف في وقت سابق وحدة التدقيق الداخلي بالشركة بمباشرة البحث في شبهة قيام أحد الاعوان بعملية استحواذ على معدّات تابعة للشركة خلسة والتفويت فيها بالبيع الى أحد "حرفائه" بعد التأكّد من ذلك بالرجوع الى كاميرات المراقبة.
يذكر أن شركة النقل بالساحل تؤمّن خدمات النقل العمومي بولايات سوسة والمنستير والمهدية.
وأكدت الإدارة العامة ان الأبحاث متواصلة لدى فرقة الشرطة العدلية بالمهدية بخصوص القضية المرفوعة من قبل شركة النقل بالساحل والتي انطلقت إثر إيقاف عون مكلّف بنقل المعدّات من مخزن سوسة الى إقليم المهدية يوم 11 أكتوبر الجاري وذلك بعد ضبطه في حالة تلبّس وهو بصدد التفويت في معدّات تابعة للشركة بالبيع، وفق البلاغ.
وكان الرئيس المدير العام لشركة النقل بالساحل عماد العياري كلّف في وقت سابق وحدة التدقيق الداخلي بالشركة بمباشرة البحث في شبهة قيام أحد الاعوان بعملية استحواذ على معدّات تابعة للشركة خلسة والتفويت فيها بالبيع الى أحد "حرفائه" بعد التأكّد من ذلك بالرجوع الى كاميرات المراقبة.
يذكر أن شركة النقل بالساحل تؤمّن خدمات النقل العمومي بولايات سوسة والمنستير والمهدية.
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