الخطوط التونسية تفقد 20 بالمائة من المسافرين على متن خطوطها ما بين سبتمبر 2018 و 2019

Jeudi 31 Octobre 2019
وات - كشفت الخطوط التّونسية عن تراجع المسافرين على متن أسطولها، إلى موفى سبتمبر 2019، إلى 2 مليون و679 الف مقابل 2 مليون و994 ألف، خلال نفس الفترة من 2018، مما يشكّل تراجعا بنسبة 20 بالمائة.
وأرجعت الشركة، وفق بيانات نشرتها على موقع بورصة الأوراق المالية بتونس، هذا التراجع الى تقلص عدد المسافرين عبر الرحلات المنتظمة والإضافية الى مليونين و434 الف مسافر، فقط، مع موفى سبتمبر 2019.
وأضافت أنّ عائدات الشّركة بلغت، خلال الأشهر الثماني الأولى من سنة 2019، زهاء 1200 مليون دينار، مسجلة ارتفاعا بنسبة 12 بالمائة على مستوى مسافري الرحلات المنتظمة والاضافية (1076 مليون دينار، مع موفى سبتمبر 2019، مقابل 1059 مليون دينار، مع موفى سبتمبر2018).
وحصلت الخطوط التونسية على 30 بالمائة من السوق، فقط ، بحلول موفى سبتمبر 2019، مقابل 35 بالمائة، في الفترة ذاتها من سنة 2018.
كما تراجعت نسبة انتظام الرحلات من 42 بالمائة، مع موفي سبتمبر 2018 الى 36 بالمائة، مع موفى سبتمبر 2019.
وحافظت الشركة على عدد الاسطول العامل، عند 28 طائرة، مع موفى سبتمبر 2019، في حين تراجع عدد موظفيها من 3807 موظفا الى 3721 موظفا، مع موفى سبتمبر 2019، في ظلّ زيادة أعباء توظيفهم بنسبة 2 بالمائة.
وتراجع سعر استهلاك وقود الطائرات، بحلول موفى سبتمبر 2019، بنسبة 6 بالمائة وتراجعت ديون الشركة من 1017 مليون دينار، مع موفى سبتمبر 2018، الى 898 مليون دينار.
ويتداول المستثمرون في بورصة الأوراق المالية بتونس سهم الخطوط التونسية المملوكة للدولة التونسية، عند سعر 0،610 دينار.
وأرجعت الشركة، وفق بيانات نشرتها على موقع بورصة الأوراق المالية بتونس، هذا التراجع الى تقلص عدد المسافرين عبر الرحلات المنتظمة والإضافية الى مليونين و434 الف مسافر، فقط، مع موفى سبتمبر 2019.
وأضافت أنّ عائدات الشّركة بلغت، خلال الأشهر الثماني الأولى من سنة 2019، زهاء 1200 مليون دينار، مسجلة ارتفاعا بنسبة 12 بالمائة على مستوى مسافري الرحلات المنتظمة والاضافية (1076 مليون دينار، مع موفى سبتمبر 2019، مقابل 1059 مليون دينار، مع موفى سبتمبر2018).
وحصلت الخطوط التونسية على 30 بالمائة من السوق، فقط ، بحلول موفى سبتمبر 2019، مقابل 35 بالمائة، في الفترة ذاتها من سنة 2018.
كما تراجعت نسبة انتظام الرحلات من 42 بالمائة، مع موفي سبتمبر 2018 الى 36 بالمائة، مع موفى سبتمبر 2019.
وحافظت الشركة على عدد الاسطول العامل، عند 28 طائرة، مع موفى سبتمبر 2019، في حين تراجع عدد موظفيها من 3807 موظفا الى 3721 موظفا، مع موفى سبتمبر 2019، في ظلّ زيادة أعباء توظيفهم بنسبة 2 بالمائة.
وتراجع سعر استهلاك وقود الطائرات، بحلول موفى سبتمبر 2019، بنسبة 6 بالمائة وتراجعت ديون الشركة من 1017 مليون دينار، مع موفى سبتمبر 2018، الى 898 مليون دينار.
ويتداول المستثمرون في بورصة الأوراق المالية بتونس سهم الخطوط التونسية المملوكة للدولة التونسية، عند سعر 0،610 دينار.
1 de 1 commentaires pour l'article 191886
En continu
- Hier 22:07 الرابطة 2 - تعيين مقابلات الجولة الخامسة
- Hier 21:56 الفاهم يفهم: التدقيق وغيره
- Hier 21:18 ملفات الفساد.. حالة وعي أم حالة رعي!!؟.
- Hier 16:54 رئيس الجمهورية يستقبل سهام بن سدرين
- Hier 14:48 قبول استقالة الأميرال كمال العكروت
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:53
|17:26
|15:01
|12:10
|06:42
|05:14
|
24°
|25°
|% 60
|:الرطــوبة
|تونــس
|20°
|
2.6 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|25°-20
|23°-18
|24°-16
|27°-18
|24°-17
Follow @babnet_Tunisie
(283 249) رسالة ليلى طوبال الى نبيل القروي
(187 721) آخر عمليات سبر الآراء..
(134 964) تشريعية 2019 : قائمة اسمية لأعضاء
(117 801) الشعيبي يكشف الأسئلة التي ورّطت ال
( 96 111) قصة المتنبي مع كافور الإخشيدي
( 94 053) ''ها نبيل'' تبكي وتتبرّأ من نبيل ا
( 92 759) حادثة زهير مخلوف.. استدعاء المتضرّ
( 91 552) ضحى الحداد تتعهّد بإنقاذ النادي ال
( 88 201) حافظ قائد السبسي للطفي العماري : أ
( 85 751) فك الاشتباك بين نبيل القروي ونبيل
( 78 859) 3 أسماء مرشحة للعمل ضمن الفريق الا
( 72 724) لوبوان :قيس سعيد كان يتصدّر إستطلا
( 72 164) ''أمرك سيادة الرئيس''! تُلهب الموا
( 69 878) رد على ما ورد على لسان مية القصوري
( 67 837) لعدم التشويش على المترشحين للرئاس
( 66 971) ''عـــــــــــــذراء'' الحوار التي
( 66 796) لطفي العبدلي يرد بمستوى راق وبلباق
( 65 112) على قناة التاسعة: االمواطنة التي
( 62 716) بولبابة قزبار مستشار السبسي في حوا
( 62 567) خطير جدا.. C'est très grave
Par:volcano (Tunisia )
Sur: بعد اقالة الزبيدي، النائب حافظ الزواري يبث الفتنة ويثير النعرات الجهوية بتحريض السواحلية!!