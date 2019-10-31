الخطوط التونسية تفقد 20 بالمائة من المسافرين على متن خطوطها ما بين سبتمبر 2018 و 2019

Jeudi 31 Octobre 2019



وات

- كشفت الخطوط التّونسية عن تراجع المسافرين على متن أسطولها، إلى موفى سبتمبر 2019، إلى 2 مليون و679 الف مقابل 2 مليون و994 ألف، خلال نفس الفترة من 2018، مما يشكّل تراجعا بنسبة 20 بالمائة.وأرجعت الشركة، وفق بيانات نشرتها على موقع بورصة الأوراق المالية بتونس، هذا التراجع الى تقلص عدد المسافرين عبر الرحلات المنتظمة والإضافية الى مليونين و434 الف مسافر، فقط، مع موفى سبتمبر 2019.وأضافت أنّ عائدات الشّركة بلغت، خلال الأشهر الثماني الأولى من سنة 2019، زهاء 1200 مليون دينار، مسجلة ارتفاعا بنسبة 12 بالمائة على مستوى مسافري الرحلات المنتظمة والاضافية (1076 مليون دينار، مع موفى سبتمبر 2019، مقابل 1059 مليون دينار، مع موفى سبتمبر2018).وحصلت الخطوط التونسية على 30 بالمائة من السوق، فقط ، بحلول موفى سبتمبر 2019، مقابل 35 بالمائة، في الفترة ذاتها من سنة 2018.كما تراجعت نسبة انتظام الرحلات من 42 بالمائة، مع موفي سبتمبر 2018 الى 36 بالمائة، مع موفى سبتمبر 2019.وحافظت الشركة على عدد الاسطول العامل، عند 28 طائرة، مع موفى سبتمبر 2019، في حين تراجع عدد موظفيها من 3807 موظفا الى 3721 موظفا، مع موفى سبتمبر 2019، في ظلّ زيادة أعباء توظيفهم بنسبة 2 بالمائة.وتراجع سعر استهلاك وقود الطائرات، بحلول موفى سبتمبر 2019، بنسبة 6 بالمائة وتراجعت ديون الشركة من 1017 مليون دينار، مع موفى سبتمبر 2018، الى 898 مليون دينار.ويتداول المستثمرون في بورصة الأوراق المالية بتونس سهم الخطوط التونسية المملوكة للدولة التونسية، عند سعر 0،610 دينار.