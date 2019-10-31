تصفيات كاس امم افريقيا 2021- الجولة الثانية - ليبيا و تنزانيا في ملعب بن جنات بالمنستير يوم 19 نوفمبر المقبل

Jeudi 31 Octobre 2019
وات - يتبارى المنتخب الليبي لكرة القدم مع منتخب تنزانيا يوم 19 نوفمبر المقبل بملعب مصطفى بن جنات بمدينة المنستير ضمن الجولة الثانية لحساب المجموعة الإفريقية العاشرة لتصفيات كاس أمم أفريقيا " كان" الكاميرون 2021 ويذكر ان المنتخب الليبي الذي يدربه التوسين فوزي البنزرتي سيخوض التصفيات في المجموعة التي تضم ايضا منتخات تونس وتنزانيا وغينيا الاستوائية.
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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