تصفيات كاس امم افريقيا 2021- الجولة الثانية - ليبيا و تنزانيا في ملعب بن جنات بالمنستير يوم 19 نوفمبر المقبل

Jeudi 31 Octobre 2019



وات

- يتبارى المنتخب الليبي لكرة القدم مع منتخب تنزانيا يوم 19 نوفمبر المقبل بملعب مصطفى بن جنات بمدينة المنستير ضمن الجولة الثانية لحساب المجموعة الإفريقية العاشرة لتصفيات كاس أمم أفريقيا " كان" الكاميرون 2021 ويذكر ان المنتخب الليبي الذي يدربه التوسين فوزي البنزرتي سيخوض التصفيات في المجموعة التي تضم ايضا منتخات تونس وتنزانيا وغينيا الاستوائية.