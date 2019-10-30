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كرة السلة-البطولة العربية للاندية البطلة : الاتحاد المنستيري ينهزم في الدور نصف النهائي

Mercredi 30 Octobre 2019

Mercredi 30 Octobre 2019
وات - انهزم الاتحاد المنستيري في الدور نصف النهائي للبطولة العربية للاندية البطلة في كرة السلة التي دارت مساء الاربعاء بمدينة سلا المغربية امام الاتحاد السكندري بنتيجة 79-86.

وكان الفريقان ترشحا الى المربع الذهبي بانتصارهما في ربع النهائي على التوالي على الريان القطري 97-68 والجزيرة المصري 95 -77 .


وسيتبارى الاتحاد السكندري في الدور النهائي مع الفائز من مباراة الدور نصف النهائي الثاني التي تجمع حاليا بين بيروت اللبناني وجمعية سلا المغربية .

  
  
     
  
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