كرة السلة-البطولة العربية للاندية البطلة : الاتحاد المنستيري ينهزم في الدور نصف النهائي

Mercredi 30 Octobre 2019



وات

- انهزم الاتحاد المنستيري في الدور نصف النهائي للبطولة العربية للاندية البطلة في كرة السلة التي دارت مساء الاربعاء بمدينة سلا المغربية امام الاتحاد السكندري بنتيجة 79-86.وكان الفريقان ترشحا الى المربع الذهبي بانتصارهما في ربع النهائي على التوالي على الريان القطري 97-68 والجزيرة المصري 95 -77 .وسيتبارى الاتحاد السكندري في الدور النهائي مع الفائز من مباراة الدور نصف النهائي الثاني التي تجمع حاليا بين بيروت اللبناني وجمعية سلا المغربية .