الرابطة 2 - تعيين مقابلات الجولة الخامسة

Mercredi 30 Octobre 2019



وات

- في ما يلي تعيين مقابلات الجولة الخامسة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم المقررة نهاية الاسبوع الجاري (س 14 و30):في اريانة جمعية اريانة - سبورتينغ بن عروسفي رادس النجم الرادسي - سكك الحديد الصفاقسيفي منزل بورقيبة ملعب منزل بورقيبة - الترجي الجرجيسيفي باجة الاولمبي الباجي - مستقبل قابسفي سيدي بوزيد اولمبيك سيدي بوزيد - هلال مساكنفي مدنين اولمبيك مدنين - مستقبل السبيخة - المجموعة الثانيةفي صفاقس 2 مارس الملعب الصفاقسي - قوافل قفصةفي جربة ميدون امل جربة - مستقبل الرجيشفي وادي الليل مستقبل وادي الليل - جمعية جربةفي منزل بوزلفة نادي منزل بوزلفة - مستقبل المرسىفي القصرين مستقبل القصرين - جندوبة الرياضيةفي قابس الملعب القابسي - امل حمام سوسة