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الرابطة 2 - تعيين مقابلات الجولة الخامسة

Mercredi 30 Octobre 2019

Mercredi 30 Octobre 2019
وات - في ما يلي تعيين مقابلات الجولة الخامسة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم المقررة نهاية الاسبوع الجاري (س 14 و30):

السبت 2 نوفمبر
المجموعة الاولى


في اريانة جمعية اريانة - سبورتينغ بن عروس

في رادس النجم الرادسي - سكك الحديد الصفاقسي

في منزل بورقيبة ملعب منزل بورقيبة - الترجي الجرجيسي

في باجة الاولمبي الباجي - مستقبل قابس

في سيدي بوزيد اولمبيك سيدي بوزيد - هلال مساكن

في مدنين اولمبيك مدنين - مستقبل السبيخة - المجموعة الثانية

في صفاقس 2 مارس الملعب الصفاقسي - قوافل قفصة

في جربة ميدون امل جربة - مستقبل الرجيش

الاحد 3 نوفمبر
المجموعة الثانية

في وادي الليل مستقبل وادي الليل - جمعية جربة

في منزل بوزلفة نادي منزل بوزلفة - مستقبل المرسى

في القصرين مستقبل القصرين - جندوبة الرياضية

في قابس الملعب القابسي - امل حمام سوسة

  
  
     
  
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