الرابطة 2 - تعيين مقابلات الجولة الخامسة

Mercredi 30 Octobre 2019
وات - في ما يلي تعيين مقابلات الجولة الخامسة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم المقررة نهاية الاسبوع الجاري (س 14 و30):
السبت 2 نوفمبر
المجموعة الاولى
في اريانة جمعية اريانة - سبورتينغ بن عروس
في رادس النجم الرادسي - سكك الحديد الصفاقسي
في منزل بورقيبة ملعب منزل بورقيبة - الترجي الجرجيسي
في باجة الاولمبي الباجي - مستقبل قابس
في سيدي بوزيد اولمبيك سيدي بوزيد - هلال مساكن
في مدنين اولمبيك مدنين - مستقبل السبيخة - المجموعة الثانية
في صفاقس 2 مارس الملعب الصفاقسي - قوافل قفصة
في جربة ميدون امل جربة - مستقبل الرجيش
الاحد 3 نوفمبر
المجموعة الثانية
في وادي الليل مستقبل وادي الليل - جمعية جربة
في منزل بوزلفة نادي منزل بوزلفة - مستقبل المرسى
في القصرين مستقبل القصرين - جندوبة الرياضية
في قابس الملعب القابسي - امل حمام سوسة
السبت 2 نوفمبر
المجموعة الاولى
في اريانة جمعية اريانة - سبورتينغ بن عروس
في رادس النجم الرادسي - سكك الحديد الصفاقسي
في منزل بورقيبة ملعب منزل بورقيبة - الترجي الجرجيسي
في باجة الاولمبي الباجي - مستقبل قابس
في سيدي بوزيد اولمبيك سيدي بوزيد - هلال مساكن
في مدنين اولمبيك مدنين - مستقبل السبيخة - المجموعة الثانية
في صفاقس 2 مارس الملعب الصفاقسي - قوافل قفصة
في جربة ميدون امل جربة - مستقبل الرجيش
الاحد 3 نوفمبر
المجموعة الثانية
في وادي الليل مستقبل وادي الليل - جمعية جربة
في منزل بوزلفة نادي منزل بوزلفة - مستقبل المرسى
في القصرين مستقبل القصرين - جندوبة الرياضية
في قابس الملعب القابسي - امل حمام سوسة
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- 10:29 طلاق ''K2' ونسرين بن علي
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Par:karimyousef (France )
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