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المهدية: حاكم التحقيق يأذن بالاحتفاظ بـ3 أعوان بشركة النقل بالساحل على خلفية شبهة فساد

Mercredi 30 Octobre 2019

Mercredi 30 Octobre 2019
وات - أذن حاكم التحقيق بالمهدية، اليوم الأربعاء، بالاحتفاظ بعونين يعملان بشركة النقل بالساحل لشبهة الاستيلاء على كمية من زيوت المحركات والعجلات المطاطية على ملك الشركة، وفق ما ذكره الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية، فريد بن جحا، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة.

وأوضح بن جحا، أن الموقوفين الاثنين ينضافان إلى عون ثالث كان قد تم إيقافه بداية الأسبوع الجاري بإذن من النيابة العمومية وذلك بعد أن تقدم الممثل القانوني لشركة النقل بالساحل بشكاية في الغرض.


وأضاف المتحدث، أن المشتبهين الثلاثة هم مسؤول الشراءات ومسؤول بالمستودع وسائق حافلة، ملاحظا أن بحثا تحقيقيا فتح في الغرض وتم تكليف الشرطة العدلية بالمهدية بالبحث في موضوع الشكاية لتكشف عن عملية نهب تعادل عشرات الآلاف من الدنانير.
وبيّن في ذات الإطار، أنه سيتم إجراء الاختبارات الضرورية لحصر القيمة الحقيقية للمواد المسروقة موضوع البحث.

  
  
     
  
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