جلسة عمل بين عدد من أعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية التونسية الأمريكية

Mercredi 30 Octobre 2019



باب نات

- انعقدت صباح اليوم الاربعاء 30 اكتوبر 2019 جلسة عمل بين عدد من أعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية تونس – الولايات المتحدة الامريكية برئاسة نوفل الجمالي رئيس المجموعة، و Steven Gillen مدير ادارة الشرق الادنى بمكتب الديمقراطية وحقوق الانسان والعمل بوزارة الشؤون الخارجية الامريكية والوفد المرافق له .وتمحور اللقاء بالخصوص حول التعاون الثنائي وسبل دعمه خاصة في المجال البرلماني . كما تمّ التداول حول مسار الانتقال الديمقراطي في تونس والخطوات التي قطعها في شتى الميادين، ومنظومة حقوق الانسان وأفاق مزيد تعزيزها. وأبرز أعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية التونسية الامريكية في هذا الصدد ما توليه تونس من أهمية لموضوع حقوق الانسان المكفولة في دستور 2014، مؤكّدين مختلف التشريعات التي تمّ سنها في مجال دعم حقوق المرأة والشباب والنهوض بالفئات الضعيفة، ومقاومة الفساد .وقد أكّد اعضاء الوفد الامريكي من جهتهم استعدادهم لمواصلة الحوار والتعاون مع تونس، ومؤازرة جهودها الرامية الى انجاح مسارها الانتقالي ومواجهة مختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية .