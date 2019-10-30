المعرض الوطني للكتاب التونسي: فتح باب الترشخ لدورة 2019

Mercredi 30 Octobre 2019
وات - اعلنت هيئة تنظيم الدورة الثانية للمعرض الوطني للكتاب التونسي، فى بلاغ لها اليوم، عن فتح باب الترشح لجوائز الدورة الجديدة التي ستنعقد من 19 الى 29 ديسمبر 2019 بمدينة الثقافة.
وتشكل الجوائز المقترحة:
جائزة المعرض الوطني للكتاب التونسي الإبداعي وقيمتها عشرة آلاف دينار جائزة المعرض الوطني للكتاب التونسي الفكري وقيمتها عشرة آلاف دينار جائزة المعرض الوطني للكتاب التونسي الموجه للطفل وقيمتها عشرة آلاف دينار جائزة المعرض الوطني للكتاب التونسي المترجم وقيمتها عشرة آلاف دينار جائزة أفضل عمل إبداعي نسائي حول الحقوق و الحريات وقيمتها عشرة آلاف دينار وتجدر الإشارة إلى أن عبارة "الكتاب التونسي المترجم" تشمل الكتاب المكتوب باللسان العربي والمنقول إلى لغة أخرى أو الكتاب التونسي المعرب من لغة أخرى كتب فيها النص الأصلي.
ويشترط فى المترشحين لهذه الجوائز وفق ذات البلاغ:
أن يكون صاحب العمل المرشح تونسي الجنسية، كاتبا كان أو مترجما أو ناشرا.
أن يكون الكتاب المرشح صادرا بعد غرة جانفي2018 ألا يتجاوز عدد الكتب المرشّحة لكلّ فرع من الجائزة كتابين فقط.
ألا يكون الكتاب المرشح لجائزة المعرض الوطني للكتاب التونسي الفكري قد أنجز في إطار بحث جامعي لنيل شهادة علمية ألا يكون سبق للكتب المرشحة أن تحصلت على جائزة من أي جهة تونسية أو أجنبية أن تكون الكتب المرشحة منشورة وفق عقود قائمة الشروط القانونية ومستوفية الواجبات لا تقبل المؤلفات المنشورة على الحساب الخاص.
ويشتمبل ملف الترشح وجوبا الوثائق التالية: نسخة من عقد النشر السجّل التجاري للناشر استمارة ترشح للجائزة يقع تحميلها من الموقع الإلكتروني التاليhttp://www.foirenationaledulivre.tn و على صفحة الفايسبوك الخاصة بالمعرض https://www.
facebook.com/FNLT2018/ و ترسل على العنوان الإلكتروني: fnlt2019@gmail.com أو editeurs@gmail.com سيرة ذاتية للمؤلف أو المترجم صورة شخصية حديثة للمؤلف أو المترجم أربع (04) نسخ من الكتاب المرشح وحدد يوم الجمعة 15 نوفمبر 2019 كآخر أجل لتقديم ملفات الترشح، وتودع ملفات الترشح بإدارة المعرض الوطني للكتاب التونسي أو ترسل إليه بالبريد المضمون الوصول على العنوان التالي: المعرض الوطني للكتاب التونسي (مقر الإدارة العامة للكتاب) 21 شارع العربية السعودية، لافايات، 1002 تونس البلفدير
وتشكل الجوائز المقترحة:
جائزة المعرض الوطني للكتاب التونسي الإبداعي وقيمتها عشرة آلاف دينار جائزة المعرض الوطني للكتاب التونسي الفكري وقيمتها عشرة آلاف دينار جائزة المعرض الوطني للكتاب التونسي الموجه للطفل وقيمتها عشرة آلاف دينار جائزة المعرض الوطني للكتاب التونسي المترجم وقيمتها عشرة آلاف دينار جائزة أفضل عمل إبداعي نسائي حول الحقوق و الحريات وقيمتها عشرة آلاف دينار وتجدر الإشارة إلى أن عبارة "الكتاب التونسي المترجم" تشمل الكتاب المكتوب باللسان العربي والمنقول إلى لغة أخرى أو الكتاب التونسي المعرب من لغة أخرى كتب فيها النص الأصلي.
ويشترط فى المترشحين لهذه الجوائز وفق ذات البلاغ:
أن يكون صاحب العمل المرشح تونسي الجنسية، كاتبا كان أو مترجما أو ناشرا.
أن يكون الكتاب المرشح صادرا بعد غرة جانفي2018 ألا يتجاوز عدد الكتب المرشّحة لكلّ فرع من الجائزة كتابين فقط.
ألا يكون الكتاب المرشح لجائزة المعرض الوطني للكتاب التونسي الفكري قد أنجز في إطار بحث جامعي لنيل شهادة علمية ألا يكون سبق للكتب المرشحة أن تحصلت على جائزة من أي جهة تونسية أو أجنبية أن تكون الكتب المرشحة منشورة وفق عقود قائمة الشروط القانونية ومستوفية الواجبات لا تقبل المؤلفات المنشورة على الحساب الخاص.
ويشتمبل ملف الترشح وجوبا الوثائق التالية: نسخة من عقد النشر السجّل التجاري للناشر استمارة ترشح للجائزة يقع تحميلها من الموقع الإلكتروني التاليhttp://www.foirenationaledulivre.tn و على صفحة الفايسبوك الخاصة بالمعرض https://www.
facebook.com/FNLT2018/ و ترسل على العنوان الإلكتروني: fnlt2019@gmail.com أو editeurs@gmail.com سيرة ذاتية للمؤلف أو المترجم صورة شخصية حديثة للمؤلف أو المترجم أربع (04) نسخ من الكتاب المرشح وحدد يوم الجمعة 15 نوفمبر 2019 كآخر أجل لتقديم ملفات الترشح، وتودع ملفات الترشح بإدارة المعرض الوطني للكتاب التونسي أو ترسل إليه بالبريد المضمون الوصول على العنوان التالي: المعرض الوطني للكتاب التونسي (مقر الإدارة العامة للكتاب) 21 شارع العربية السعودية، لافايات، 1002 تونس البلفدير
En continu
- 10:29 طلاق ''K2' ونسرين بن علي
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:54
|17:27
|15:02
|12:10
|06:41
|05:13
|
19°
|18°
|% 82
|:الرطــوبة
|تونــس
|17°
|
2.1 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|18°-17
|23°-16
|22°-17
|24°-16
|28°-19
Follow @babnet_Tunisie
(283 198) رسالة ليلى طوبال الى نبيل القروي
(187 702) آخر عمليات سبر الآراء..
(134 903) تشريعية 2019 : قائمة اسمية لأعضاء
(117 771) الشعيبي يكشف الأسئلة التي ورّطت ال
( 95 947) قصة المتنبي مع كافور الإخشيدي
( 94 033) ''ها نبيل'' تبكي وتتبرّأ من نبيل ا
( 92 728) حادثة زهير مخلوف.. استدعاء المتضرّ
( 91 542) ضحى الحداد تتعهّد بإنقاذ النادي ال
( 87 987) حافظ قائد السبسي للطفي العماري : أ
( 85 741) فك الاشتباك بين نبيل القروي ونبيل
( 78 665) 3 أسماء مرشحة للعمل ضمن الفريق الا
( 72 476) لوبوان :قيس سعيد كان يتصدّر إستطلا
( 72 009) ''أمرك سيادة الرئيس''! تُلهب الموا
( 69 847) رد على ما ورد على لسان مية القصوري
( 67 832) لعدم التشويش على المترشحين للرئاس
( 66 899) ''عـــــــــــــذراء'' الحوار التي
( 66 785) لطفي العبدلي يرد بمستوى راق وبلباق
( 65 082) على قناة التاسعة: االمواطنة التي
( 62 554) خطير جدا.. C'est très grave
( 62 373) بولبابة قزبار مستشار السبسي في حوا
Par:karimyousef (France )
Sur: عبد اللطيف العلوي: الزبيدي شخصية غامضة... ننتظر اقالات جديدة ... ومحاسبة منتهكي هيبة الدولة