المعرض الوطني للكتاب التونسي: فتح باب الترشخ لدورة 2019

Mercredi 30 Octobre 2019



وات

- اعلنت هيئة تنظيم الدورة الثانية للمعرض الوطني للكتاب التونسي، فى بلاغ لها اليوم، عن فتح باب الترشح لجوائز الدورة الجديدة التي ستنعقد من 19 الى 29 ديسمبر 2019 بمدينة الثقافة.جائزة المعرض الوطني للكتاب التونسي الإبداعي وقيمتها عشرة آلاف دينار جائزة المعرض الوطني للكتاب التونسي الفكري وقيمتها عشرة آلاف دينار جائزة المعرض الوطني للكتاب التونسي الموجه للطفل وقيمتها عشرة آلاف دينار جائزة المعرض الوطني للكتاب التونسي المترجم وقيمتها عشرة آلاف دينار جائزة أفضل عمل إبداعي نسائي حول الحقوق و الحريات وقيمتها عشرة آلاف دينار وتجدر الإشارة إلى أن عبارة "الكتاب التونسي المترجم" تشمل الكتاب المكتوب باللسان العربي والمنقول إلى لغة أخرى أو الكتاب التونسي المعرب من لغة أخرى كتب فيها النص الأصلي.ويشترط فى المترشحين لهذه الجوائز وفق ذات البلاغ:أن يكون صاحب العمل المرشح تونسي الجنسية، كاتبا كان أو مترجما أو ناشرا.أن يكون الكتاب المرشح صادرا بعد غرة جانفي2018 ألا يتجاوز عدد الكتب المرشّحة لكلّ فرع من الجائزة كتابين فقط.ألا يكون الكتاب المرشح لجائزة المعرض الوطني للكتاب التونسي الفكري قد أنجز في إطار بحث جامعي لنيل شهادة علمية ألا يكون سبق للكتب المرشحة أن تحصلت على جائزة من أي جهة تونسية أو أجنبية أن تكون الكتب المرشحة منشورة وفق عقود قائمة الشروط القانونية ومستوفية الواجبات لا تقبل المؤلفات المنشورة على الحساب الخاص.ويشتمبل ملف الترشح وجوبا الوثائق التالية: نسخة من عقد النشر السجّل التجاري للناشر استمارة ترشح للجائزة يقع تحميلها من الموقع الإلكتروني التاليhttp://www.foirenationaledulivre.tn و على صفحة الفايسبوك الخاصة بالمعرض https://www.facebook.com/FNLT2018/ و ترسل على العنوان الإلكتروني: fnlt2019@gmail.com أو editeurs@gmail.com سيرة ذاتية للمؤلف أو المترجم صورة شخصية حديثة للمؤلف أو المترجم أربع (04) نسخ من الكتاب المرشح وحدد يوم الجمعة 15 نوفمبر 2019 كآخر أجل لتقديم ملفات الترشح، وتودع ملفات الترشح بإدارة المعرض الوطني للكتاب التونسي أو ترسل إليه بالبريد المضمون الوصول على العنوان التالي: المعرض الوطني للكتاب التونسي (مقر الإدارة العامة للكتاب) 21 شارع العربية السعودية، لافايات، 1002 تونس البلفدير