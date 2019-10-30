وزارة التعليم العالي تقوم لأول مرة بغلق جامعة خاصة واخضاع سبع مؤسسات جامعية خاصة أخرى الى عملية تفقد عميقة

Mercredi 30 Octobre 2019
وات - قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لأول مرة بغلق جامعة خاصة واخضاع سبع مؤسسات جامعية خاصة أخرى إلى تفقدية عامة عميقة، وذلك عقب تدقيق قامت به على خلفية ما ورد بتقرير محكمة المحاسبات من تجاوزات وإخلالات، وفق ما أفاد به وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس اليوم الأربعاء.
وأوضح خلبوس في تصريح إعلامي، لدى إشرافه على افتتاح حفل العلوم بمدينة العلوم بتونس، أن لجنة قارة تم احداثها عقب صدور التقرير، تواصلت مع محكمة المحاسبات ومع كل المؤسسات الجامعية الخاصة المعنية، من اجل التدقيق بشأن الاخلالات المسجلة والدعوة الى ضرورة احترام نواميس التعليم العالمية، مؤكدا وجود عديد الاخلالات التي تم اصلاحها في حين ما تزال أخرى في طور الإصلاح.
وقال "على الرغم من وجود جامعات محترمة هناك أخرى تخالف القانون وسنكون لها بالمرصاد"، لافتا إلى اتخاذ الوزارة قرار اشتراط انتداب دكتور في الاختصاص الذي تود الجامعة الحصول على تأهيل فيه، لتمكينها من الترخيص، بما ساهم في ارتفاع عدد الدكاترة المنتدبين في الجامعات الخاصة خلال السنتين الماضيتين بنحو 50 بالمائة، وفق تأكيده.
وبين وزير التعليم العالي في سياق آخر أن حفل العلوم المنتظم في دورته الثالثة يلقى اقبالا متزايدا من قبل عديد الجمعيات والمخابر المشاركة والزاور بما يعكس اهتمام التونسي بالبحوث العلمية، مشيرا الى أنه يتنزل في اطار انفتاح مدينة العلوم علي محيطها الخارجي وتبسيط البحوث العلمية ومخرجاتها والابتكارات لعموم زوار المدينة وخاصة الأطفال في سن مبكرة حتى لا يبقى البحث العلمي بين أروقة المخابر والجامعات.
وأوضح خلبوس في تصريح إعلامي، لدى إشرافه على افتتاح حفل العلوم بمدينة العلوم بتونس، أن لجنة قارة تم احداثها عقب صدور التقرير، تواصلت مع محكمة المحاسبات ومع كل المؤسسات الجامعية الخاصة المعنية، من اجل التدقيق بشأن الاخلالات المسجلة والدعوة الى ضرورة احترام نواميس التعليم العالمية، مؤكدا وجود عديد الاخلالات التي تم اصلاحها في حين ما تزال أخرى في طور الإصلاح.
وقال "على الرغم من وجود جامعات محترمة هناك أخرى تخالف القانون وسنكون لها بالمرصاد"، لافتا إلى اتخاذ الوزارة قرار اشتراط انتداب دكتور في الاختصاص الذي تود الجامعة الحصول على تأهيل فيه، لتمكينها من الترخيص، بما ساهم في ارتفاع عدد الدكاترة المنتدبين في الجامعات الخاصة خلال السنتين الماضيتين بنحو 50 بالمائة، وفق تأكيده.
وبين وزير التعليم العالي في سياق آخر أن حفل العلوم المنتظم في دورته الثالثة يلقى اقبالا متزايدا من قبل عديد الجمعيات والمخابر المشاركة والزاور بما يعكس اهتمام التونسي بالبحوث العلمية، مشيرا الى أنه يتنزل في اطار انفتاح مدينة العلوم علي محيطها الخارجي وتبسيط البحوث العلمية ومخرجاتها والابتكارات لعموم زوار المدينة وخاصة الأطفال في سن مبكرة حتى لا يبقى البحث العلمي بين أروقة المخابر والجامعات.
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