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زغوان: انتخاب سفيان الجلاصي عن القائمة المستقلة ''وردة جبل الوسط'' رئيسا لبلدية جبل الوسط في جلسة انتخابة سادسة

Mercredi 30 Octobre 2019

Mercredi 30 Octobre 2019
وات - بعد 5 جلسات مؤجّلة لتركيز المجلس البلدي بجبل الوسط من معتمدية بئر مشارقة ، توصّل الأعضاء الفائزون في الانتخابات البلدية لسنة 2018 اليوم الأربعاء إلى انتخاب سفيان الجلاصي عن القائمة المستقلة " وردة جبل الوسط " رئيسا للبلدية في جلسة انتخابية أشرف على افتتاحها صالح المطيراوي والي زغوان .

وانتخب الرئيس الجديد في دورة ثانية لعدم حصوله على الأغلبية المطلقة في الدورة الأولى في منافسة مع خالد الحبيبي عن القائمة المستقلة " ثقافة الإمتياز" ، مع الإشارة إلى أن القائمة المستقلة " وردة جبل الوسط" فازت بنصف المقاعد المخصصة للمجلس البلدي والمحددة بـ 12 مقعدا فيما وزعت بقية المقاعد على 3 قائمات مستقلة أخرى وقائمة حزبية لحركة النهضة .


وتمّ على إثر ذلك انتخاب منى فرحات عن حركة النهضة مساعدة أولى لرئيس البلدية وسالم الجلاصي عن القائمة المستقلة " الأمل" مساعدا ثانيا ومحمد علي العجيلي عن القائمة المستقلة " الصفاء " كمساعد ثالث وخالد الحبيبي في خطة مساعد رابع وتم تأجيل انتخاب أعضاء اللجان إلى وقت لاحق .

  
  
     
  
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