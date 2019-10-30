زغوان: انتخاب سفيان الجلاصي عن القائمة المستقلة ''وردة جبل الوسط'' رئيسا لبلدية جبل الوسط في جلسة انتخابة سادسة

Mercredi 30 Octobre 2019



وات

- بعد 5 جلسات مؤجّلة لتركيز المجلس البلدي بجبل الوسط من معتمدية بئر مشارقة ، توصّل الأعضاء الفائزون في الانتخابات البلدية لسنة 2018 اليوم الأربعاء إلى انتخاب سفيان الجلاصي عن القائمة المستقلة " وردة جبل الوسط " رئيسا للبلدية في جلسة انتخابية أشرف على افتتاحها صالح المطيراوي والي زغوان .وانتخب الرئيس الجديد في دورة ثانية لعدم حصوله على الأغلبية المطلقة في الدورة الأولى في منافسة مع خالد الحبيبي عن القائمة المستقلة " ثقافة الإمتياز" ، مع الإشارة إلى أن القائمة المستقلة " وردة جبل الوسط" فازت بنصف المقاعد المخصصة للمجلس البلدي والمحددة بـ 12 مقعدا فيما وزعت بقية المقاعد على 3 قائمات مستقلة أخرى وقائمة حزبية لحركة النهضة .وتمّ على إثر ذلك انتخاب منى فرحات عن حركة النهضة مساعدة أولى لرئيس البلدية وسالم الجلاصي عن القائمة المستقلة " الأمل" مساعدا ثانيا ومحمد علي العجيلي عن القائمة المستقلة " الصفاء " كمساعد ثالث وخالد الحبيبي في خطة مساعد رابع وتم تأجيل انتخاب أعضاء اللجان إلى وقت لاحق .