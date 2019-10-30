المنستير: 16 ورشة علمية وزبارات لمخابر علمية في ''حفل العلوم'' بقصر العلوم بالمنستير

Mercredi 30 Octobre 2019



وات

- انطلقت اليوم بقصر العلوم بالمنستير الدورة الثالثة لحفل العلوم التي تنظمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيق مع قصر العلوم والمندوبية الجهوية للتربية والمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن والإدارة الجهوية للصحة بالمنستير والنسيج الجمعياتي على امتداد يومين بمشاركة قرابة 700 مشارك ومشاركة وفق ما ذكره لصحفية (وات) المدير العام لقصر العلوم صالح نصر.تشمل التظاهرة 16 ورشة علمية في مجالات مختلفة منها البيئة والمحيط، وعلم الفلك، وإنتاج الطاقات البديلة والحدّ من التلوث، والرياضيات، والصحة والمحيط، وفن طيّ الورق، والطيران النموذجي، والفصول الأربعة، والروبوتيك، وألعاب الفكر والرياضيات، وعلوم الفيزياء، والصحة الغذائية.وتمّت برمجة محاضرات علمية بعنوان "الصحة والمحيط والبيئة" مع الأستاذة كريمة قحة منصر من جمعية أساتذة علوم الحياة والأرض، ومحاضرة بعنوان "الأعشاب الطبية" مع الأستاذة سوسن الشملي والأستاذ محرز رمضان من المدرسة الوطنية للمهندسين بقابس علاوة على برمجة خمس محاضرات تحسيسية حول "وبائيات السرطان" مع الدكتورة ايمان زمني و"طرق التصدي لسرطان الثدي" مع الأستاذة المبرزة أسماء صريحة و"التخطيط للدعم الجراحي لسرطان الثدي" للأستاذة المبرزة حياة العجيلي و"معالجة سرطان الثدي بالإشعاع" للدكتورة سماح سدرة و"طرق العلاج الطبي لسرطان الثدي" للأستاذة المبرزة سنية زايد وذلك ضمن برنامج "أكتوبر الوردي" حسب ذات المصدر.ويخصص اليوم الثاني من التظاهرة لزيارات علمية ميدانية لمخابر البحث بكلّ من معهد علوم وتكنولوجيا البحار بالمنستير، ومخابر الأشغال التطبيقية في الإلكترونيك بالمعهد الأعلى للرياضيات والإعلامية بالمنستير، ومخبر علوم الكيمياء بكلية العلوم بالمنستير.