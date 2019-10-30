وزارة الصناعة تجدد رخصا للبحث عن المعادن لشركات وذوات معنوية

Mercredi 30 Octobre 2019
وات - جدّدت وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، للديوان الوطني للمناجم، رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة "جبل فجّ الهدوم" بولايتي سليانة وباجة ، الى غاية 7 فيفري 2022.
ويتعين على الديوان الوطني للمناجم، وفق بيانات وردت بالرائد الرسمي عدد 87 بتاريخ 29 اكتوبر 2019، تنفيذ برنامج استثماري بقيمة 0،345 مليون دينار.
ومنحت الوزارة، تجديدا لرخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة "جبل لربس" بولاية الكاف، الى شركة "هاي مارش هولدينقز تونيزيا" سنتهي بحلول أفريل 2022 على ان تستثمر 0،710 مليون دينار.
وخولت للمستثمر الخاص، أماني حمّاد، الاستثمار لمدة 3 سنوات في رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة تعرف بـ"الرياض" كائنة بولاية نابل مقابل استثمار 0،090 الف دينار.
ورخّصت، كذلك ، لشركة "أورا ساند"، للقيام بأشغال البحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة تعرف بـ"الفل" بولاية نابل لمدة ثلاث سنوات على ان تخضع الرخصة لأحكام مجلة المناجم.
ومنحت الوزارة، أيضا، لشركة "نوفا مينيرال" رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة تعرف بـ" القرايرية" (سيدي بوزيد) مقابل برنامج استثماري بقيمة 0،017 مليون دينار.
وسمحت الوزارة لشركة "صبرا سيليس" بالاستثمار، في إطار رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة تعرف بـ "واد القربج" (سيدي بوزيد)، مقابل استثمار 0،121 مليون دينار.
وخوّلت الوزارة لشركة الحظ الأبيض، الاستثمار في رخصة "القليعة" (ولاية زغوان) مقابل برنامج استثماري يتطلب تمويلات في حدود 0،087 مليون دينار.
ويتعين على الديوان الوطني للمناجم، وفق بيانات وردت بالرائد الرسمي عدد 87 بتاريخ 29 اكتوبر 2019، تنفيذ برنامج استثماري بقيمة 0،345 مليون دينار.
ومنحت الوزارة، تجديدا لرخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة "جبل لربس" بولاية الكاف، الى شركة "هاي مارش هولدينقز تونيزيا" سنتهي بحلول أفريل 2022 على ان تستثمر 0،710 مليون دينار.
وخولت للمستثمر الخاص، أماني حمّاد، الاستثمار لمدة 3 سنوات في رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة تعرف بـ"الرياض" كائنة بولاية نابل مقابل استثمار 0،090 الف دينار.
ورخّصت، كذلك ، لشركة "أورا ساند"، للقيام بأشغال البحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة تعرف بـ"الفل" بولاية نابل لمدة ثلاث سنوات على ان تخضع الرخصة لأحكام مجلة المناجم.
ومنحت الوزارة، أيضا، لشركة "نوفا مينيرال" رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة تعرف بـ" القرايرية" (سيدي بوزيد) مقابل برنامج استثماري بقيمة 0،017 مليون دينار.
وسمحت الوزارة لشركة "صبرا سيليس" بالاستثمار، في إطار رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة تعرف بـ "واد القربج" (سيدي بوزيد)، مقابل استثمار 0،121 مليون دينار.
وخوّلت الوزارة لشركة الحظ الأبيض، الاستثمار في رخصة "القليعة" (ولاية زغوان) مقابل برنامج استثماري يتطلب تمويلات في حدود 0،087 مليون دينار.
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