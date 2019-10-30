بنزرت: حجز 70 طنا من البطاطا واعادة ضخها في المسالك القانونية بالجهة

Mercredi 30 Octobre 2019



وات

- تمكنت مصالح المراقبة الإقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة ببنزرت من حجز حوالي 70 طنا من مادة البطاطا بمخزن عشوائي بمنطقة مغراوة من معتمدية منزل جميل وفق ما اكده المدير الجهوي للتجارة ببنزرت محمد جابر حريز لمراسل وات بالجهة.واوضح ان مصالح المراقبة الاقتصادية بادارته وبالتنسيق مع مصالح الحرس الوطني ببنزرت تولوا عقب استيفاء الاجراءات القانونية مداهمة المخزن المذكور وحجز تلك الكمية من البطاطا ،وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية في شأن المخالف من أجل مسك منتوجات خلافا للتراتيب ولغاية المضاربة والاحتكار.واضاف المندوب انه تم تسخير 8 شاحنات لنقل الكميات المحجوزة من اجل اعادة ضخها في المسالك القانونية وتموين أسواق الجملة ببنزرت ومنزل بورقيبة ورأس الجبل بمادة البطاطا .وافاد بان هذه التدخلات الرقابية الميدانية ستتواصل حتى نهاية الاسبوع لتشمل اكثر من مجال ونشاط تجاري .