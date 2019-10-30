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دورة شانزان 2 الصينية - الجزيري يخرج من الدور السادس عشر

Mercredi 30 Octobre 2019

Mercredi 30 Octobre 2019
وات - انهزم مالك الجزيري المصنف 150 عالميا امام الصيني زهي لي المصنف 243 عالميا بالانسحاب اليوم الاربعاء في الدور السادس عشر من شانزان 2 الصينية.
وانسحب الجزيري في الشوط الثالث من المباراة والنتيجة 5-0 لصالح اللاعب الصيني.

وكان الجزيري فاز بالشوط الاول 6-4 قبل يعدل اللاعب الصيني النتيجة 1-1 في الشوط الثاني (4-6).


وهذه الهزيمة هي الثانية على التوالي للاعب التونسي امام منافسه الصيني في ظرف ستة ايام وذلك بعد خسارة الخميس الماضي في الدور ثمن النهائي من دورة "ليوزهو" الصينية (4-6 و2-6).

  
  
     
  
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