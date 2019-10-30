العرض الملحمي ''خضراء'' لحافظ خليفة في افتتاح الدورة الاولى لمهرجان الواحة بجمنة

Mercredi 30 Octobre 2019



وات

- بالعرض الملحمي "خضراء" للمخرج حافظ خليفة، افتتحت عشية يوم الثلاثاء بضيعة "ستيل" فعاليات الدورة الاولى لمهرجان الواحة بجمنة، الذي يتواصل على امتداد ثلاثة أيام ببرنامج يجمع بين العروض التنشيطية والأمسيات الشعرية والفنية.وأوضح عضو لجنة تنظيم هذا المهرجان، نزار الناجح، في تصريح ل"وات"، أن هذه التظاهرة، التي يساهم في تنظيمها كل من بلدية جمنة وجمعية حماية واحات جمنة ودار الشباب بالمنطقة وجمعية مسرح المدينة بجمنة، تهدف إلى تأثيث المشهد الثقافي بالجهة، والتعريف بالثراء الحضاري لهذه الربوع، خاصة في عطلة نصف الثلاثي الأول التي تشهد إقبالا مميزا على المنطقة تزامنا مع انطلاقة موسم جني التمور.وأضاف أن هذا المهرجان، الذي انطلق في نسخة أولى في شكل أيام ثقافية سنة 2015، تطلب الكثير من الدعم لتحويله الى مهرجان قار في دورته الحالية التي تعتبر الدورة التأسيسية لمهرجان الواحة الذي يقام بضيعة "ستيل" شمالي مدينة جمنة، نظرا لما تحمله هذه الضيعة من رمزية تحيل إلى تعلق أهالي الجهة بتراثهم وبضيعتهم التي غرسها الآباء والأجداد.وحول برنامج المهرجان، أفاد الناجح، بأنه انطلق عبر عرض "ملحمة خضراء" لابن مدينة جمنة، المخرج حافظ خليفة، ليتواصل يوم غد الاربعاء بعدد من الفقرات التنشيطية للاطفال بعنوان "بايونات" ستقام بدار الشباب بجمنة، ثم العودة مساء الى الضيعة أين تنتظم أمسية الشعر الشعبي بمشاركة عدد من شعراء الجهة، ثم تكون السهرة مع التراث الكافي في سهرة لعبد الرحمان الشيخاوي، ويكون الاختتام يوم الخميس المقبل عبر عرض صباحي بعنوان "كلون"، ثم فقرة مسائية في الفن الملتزم تحييها فرقة "عشاق الوطن"، ليفسح المجال إثرها لعرض موسيقي بعنوان "بانوراما" لزياد المنيفي، والذي الذي يجمع بين مجموعة من الأصوات التراثية، اصيلة الجنوب التونسي خاصة.