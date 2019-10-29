كرامة القابضة تطلق طلب تعبير عن الاهتمام للتفويت في في ''كرطاجو برايفت جات''

Mardi 29 Octobre 2019



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- أعلنت شركة الكرامة القابضة، اعتزامها التفويت لفائدة الدولة التونسية عن طريق طلب عروض في مساهمتها المباشرة وغيرالمباشرة البالغة 100 بالمائة من رأس مال شركة كرطاقو برايفت جات " KPJ ".وتعد شركة كرطاقو برايفت جات شركة خفية الاسم احدثت في سنة 2008 من قبل بلحسن الطرابلسي وهو من أصهار الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.ويقدر راس مال الشركة ب5000.000 دينار.ويتمثل نشاطها في النقل الجوي عند الطلب وجميع الأعمال الجوية المتعلقة بهذا النشاط.وتكــون المشاركة في هذه العملية مفتوحـة لكل مستثمر تونسي الجنسية ذات معنوية أو ذات طبيعية أو مجمع متكّون من أشخاص معنوية و/أو طبيعية تحت قيادة رئيسا للمجمع.كما يمكن للمستثمرين الأجانب المهتّمين بالعمليّة تكوين مجمع مع مستثمر واحد أو أكثر من المستثمرين ذوي الجنسية التونسية وذلك في إطار الشروط القانونية المنظمة للقطاع وخصوصا الامر الحكومي عدد 417-2018 بتاريخ 11 ماي 2018.وتنقسم مراحل انجاز عملية البيع إلى مرحلتين تتعلق الأولى بانتقاء المترشحين تليها مرحلة ثانية تهم العروض المالية مفتوحة للمترشحين المقبولين في المرحلة الأولى.وعلى المستثمرين، المهتّمين، إيداع ملفات الانتقاء الأّولى مباشرة بمكتب الضبط التابع لشركة الكرامة القابضة مقابل وصل إيداع أو عن طريق البريد السريع وذلك في أجل أقصاه يوم الجمعة 29 نوفمبر 2019 على الساعة الخامسة مساء بتوقيت تونس على عنوان الكرامة القابضة.ويمكن للمستثمرين المقبولين، على إثر ذلك، سحب ملف طلب العروض والمتكون اساسا من نظام طلب العروض الذي يتضمن مشروع عقد البيع وتقرير يحتوي على بيانات بخصوص الشركة ونظام قاعة البيانات.