الدورة الثالثة لحفل العلوم يومي 30 و31 أكتوبر بمدينة العلوم بتونس وقصر العلوم بالمنستير وقرية العلوم بتطاوين

Mardi 29 Octobre 2019



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- تحتضن كل من مدينة العلوم بتونس وقصر العلوم بالمنستير وقرية العلوم بتطاوين يومي 30 و31 أكتوبر الجاري فعاليات الدورة الثالثة لحفل العلوم، وفق بلاغ صادر الثلاثاء عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.ويتخلل برنامج حفل العلوم 2019 العديد من الأنشطة التثقيفية ومن بينها محاضرات علمية وورشات عمل إضافة إلى عرض أفلام وتنظيم فقرات ترفيهية وألعاب علمية.وتهدف هذه التظاهرة، التي تنظمها الإدارة العامة للبحث العلمي، بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى دعم نشر الثقافة العلمية وتحفيز المواطنين على الاهتمام بالعلم والبحث العلمي وإبراز أهم مخرجاته وتقريبها من العموم وتيسير الحصول على المعلومات العلمية ودعم التفاعل والتبادل بين الباحثين والمواطنين في أجواء احتفالية.وأفادت الوزارة ان مدينة العلوم بتونس وقصر العلوم بالمنستير وقرية العلوم بتطاوين ستفتح أبوابها مجانا للعموم، بمناسبة حفل العلوم، داعية جميع المواطنين إلى الحضور والمشاركة بكثافة في كل الأنشطة المبرمجة لهذه الدورة.وللاطلاع على برنامج حفل العلوم 2019 يمكن زيارة الموقع الالكتروني المخصص لهذه التظاهرة www.fetedelascience.tn.