سوسة: الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل تعد خطة عمل على المدى القصير والمتوسط والبعيد تحت عنوان ''رؤية 2030''

Mardi 29 Octobre 2019



وات

- أفاد، اليوم الثلاثاء، المدير العام المساعد بالوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، محمد عبيشو، في تصريح لـ(وات)، بأن الوكالة أعدت خطة عمل على المدى القصير والمتوسط والبعيد تحت عنوان "رؤية 2030 ".وأوضح عبيشو، على هامش زيارة قام بها اليوم المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، يوسف فنيرة، لمصالح التشغيل الجهوية بولاية سوسة، أن "رؤية 2030 " ترتكز على 5 محاور رئيسية كبرى، أولها الرقمنة الكلية لمصالح الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والتخلي تدريجيا عن التعامل بالملفات الورقية وذلك باعتمادات تقدر بـ7 مليون أورو.ويتعلق المحور الثاني، وفق ذات المصدر، بوضع خطة اتصالية جديدة للوكالة اعتمادا على تمويلات من الاتحاد الأوروبي بقيمة 5ر1 مليون أورو، مشيرا الى أن هذه الخطة ستعتمد على تنشيط مواقع التواصل الاجتماعي لاستهداف مختلف شرائح الباحثين عن شغل.وأضاف في سياق متصل، أن الوكالة تستعد بفضل تمويلات من البنك الافريقي للتنمية للشروع ضمن المحور الثالث، في برمجة حلقات تكوين شامل لجميع إطاراتها واعوانها، بهدف الرفع من كفاءة مواردها البشرية وذلك عبر بعث " أكاديمية الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل"، لافتا الى أنها ستتجه في السنوات المقبلة، بالتعاون مع مكتب العمل الدولي، الى رفع جودة خدماتها وذلك باستخدام معيار الجودة العالمي "إيزو 9001" عبر وضع برنامج التصرف عبر الجودة.أما المحور الأخير الذي ستتضمنه خطة الوكالة في أفق 2030 ، فيتعلق بتحسين البنية التحتية لمكاتب التشغيل وفضاءات المبادرة والارتقاء بها الى مكاتب وفضاءات مثاليّة في كل الولايات.