الاربعاء 6 نوفمبر 2019: ولاية اريانة ضيفة مدينة الثقافة

Mardi 29 Octobre 2019



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- ضمن تظاهرة "أيام الجهات: مدن الفنون في مدينة الثقافة"، يكون الموعد يوم الأربعاء 06 نوفمبر 2019 مع ولاية أريانة.وتنطلق فعاليات البرنامج في الثانية ظهرا بتنشيط خارجي مع عيساوية أريانة، الفرقة النحاسية قلعة الأندلس وفرقة الصفاء للإنشاد الصوفي للشيخ عبد الجواد محيسن يرافقها عرض فروسية من سيدي ثابت وعرض حكواتي استعراضي "علي زينها حكايات" لجمعية فنون، عروض فنون شعبية من حيّ التضامن والمنيهلة وعرض رقص مع جمعية جذور الفن.ويتضمن البرنامج عدّة معارض في البهو الرئيسي للمدينة، منها جناح للصناعات التقليدية ورشات مختلفة وجناح الفنون التشكيلية: ولوحات فنية، ومنحوتات، ومعرض صور فوتوغرافية للقصور والمعالم والمواقع الأثرية، ومعرض إصدارات وأعلام الجهة، ومعرض لأهم المنتوجات الفلاحية البيولوجية مع إبراز قيمة الإنتاج الفلاحي بالجهة وتطوره، إلى جانب العنصر التراثي فيه.ومن الفقرات الاخرى المبرجة، جناح خاص بإنتاجات الجمعيات والمؤسسات الثقافية، وجناح لمندوبية السياحة، وجناح خاص بالمؤسسة الوطنية لتجويد الخيول بسيدي ثابت، وجناح التراث الغذائي مع l'utica و الاتحاد الوطني للمرأة، وجناح خاص بمجمع التنمية الفلاحية DGA بسيدي عمر رواد وجناح مركز السند لذوي الاحتياجات الخصوصية.أما في مسرح المبدعين الشبان فسيكون لجمهور مدينة الثقافة موعد مع عرض مسرحية "سيلوفال " لشركة دمية للإنتاج ليختتم اليوم في الخامسة مساء مع عرض موسيقي "شيشخان" المتحصل على التانيت الذهبي في أيام قرطاج الموسيقة 2019 للمشاريع المبتكرة في القوالب الموسيقية لمحمد علي بن الشيخ.