تونس تشارك في المنتدى الاقتصادي ''أمبسيون أفريكا'' المنتظم بباريس موفى اكتوبر 2019

Mardi 29 Octobre 2019
وات - يشارك وفد يتكون من ممثلين عن 60 مؤسسة تونسية في النسخة الثانية من المنتدى الاقتصادي "أمبيسيون أفريكا، المزمع تنظيمه بباريس (فرنسا) يومي 30 و31 أكتوبر 2019، وفق ما أعلنت عنه سفارة فرنسا بتونس، الثلاثاء.. وبدعم من وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، وفق بلاغ أصدرته، الثلاثاء، سفارة فرنسا بتونس.
وستمثل وزيرة الصحة، سنية بالشيخ، تونس في هذا المنتدى وستكون رفقة وزراء أفارقة آخرين، وستتفاعل مع العديد من المواضيع المتعلقة بالقطاع الصحي وذلك في إطار حلقات النقاش المنظمة.
كما ستشارك بالشيخ في اجتماع يضم ممثلين عن شركات فرنسية تنشط في القطاع الصحي، الذي ستنظمه الادارة العامّة للخزينة الفرنسيّة.
وستتاح الفرصة لممثلي الشركات التونسية المشاركة وحضور الجلسات العامة، التي ستضم وزراء وسفراء ومشاركين رفيعي المستوى ووفود أعمال مشاركة من جميع أنحاء القارة الأفريقية.
كما ستتاح لهم الفرصة للمشاركة في اجتماعات العمل الموجهة في شكل لقاءات ثنائية وذلك من خلال اجراء مقابلات مع ممثلي شركات فرنسية وأخرى افريقية بهدف تسريع التنمية الاقتصادية والتجارية بما في ذلك على الصعيد الدولي.
ويعد المنتدى الاقتصادي "أمبسيون أفريكا" (الطموح افريقيا)، الذي ينتظم تحت اشراف الرئيس الفرنسي، امانويل ماكرون، وبدعم من وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسيتين، حدثا المرجعي في مجال الاعمال بين فرنسا وافريقيا.
وستمثل وزيرة الصحة، سنية بالشيخ، تونس في هذا المنتدى وستكون رفقة وزراء أفارقة آخرين، وستتفاعل مع العديد من المواضيع المتعلقة بالقطاع الصحي وذلك في إطار حلقات النقاش المنظمة.
كما ستشارك بالشيخ في اجتماع يضم ممثلين عن شركات فرنسية تنشط في القطاع الصحي، الذي ستنظمه الادارة العامّة للخزينة الفرنسيّة.
وستتاح الفرصة لممثلي الشركات التونسية المشاركة وحضور الجلسات العامة، التي ستضم وزراء وسفراء ومشاركين رفيعي المستوى ووفود أعمال مشاركة من جميع أنحاء القارة الأفريقية.
كما ستتاح لهم الفرصة للمشاركة في اجتماعات العمل الموجهة في شكل لقاءات ثنائية وذلك من خلال اجراء مقابلات مع ممثلي شركات فرنسية وأخرى افريقية بهدف تسريع التنمية الاقتصادية والتجارية بما في ذلك على الصعيد الدولي.
ويعد المنتدى الاقتصادي "أمبسيون أفريكا" (الطموح افريقيا)، الذي ينتظم تحت اشراف الرئيس الفرنسي، امانويل ماكرون، وبدعم من وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسيتين، حدثا المرجعي في مجال الاعمال بين فرنسا وافريقيا.
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