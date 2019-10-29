سوسة: الدائرة الجنائيّة لدى محكمة الاستئناف بالجهة تنظر مجدّدا في القضيّة المؤجلة المتعلقة بمقتل لطفي نقض

Mardi 29 Octobre 2019



وات

- نظرت الدائرة الجنائيّة لدى محكمة الاستئناف بسوسة، اليوم الثلاثاء، مجدّدا في القضية المؤجلة المتعلقة بمقتل رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين والمنسق العام لحركة نداء تونس بتطاوين، لطفي نقض، حيث تم الترافع في بعض المطالب الشكليّة المتعلقة بالقضيّة، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة، الهادي خصيب.وأضاف الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بسوسة في تصريح لـ(وات)، أن الدائرة الجنائية رفعت الجلسة للتفاوض في مطالب القائمين بالحق الشخصي المتعلقة بالخصوص باجراء أعمال استقرائية إضافية وقررت تأجيل الجلسة الى موعد لاحق.يذكر أن الدائرة الجنائية بالمحكمة الاستئناف بسوسة كانت انطلقت في النظر في قضيّة مقتل المنسق الجهوي لحركة نداء تونس بتطاوين، لطفي نقض، منذ يوم 28 فيفري 2017 ، وذلك بعد أن قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بسوسة في 14 نوفمبر 2016 بعدم سماع الدعوى في جريمة القتل العمد بالنسبة لجميع المتهمين.