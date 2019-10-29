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بنزرت: القاء القبض على شخصين حاولا سرقة الادارة الجهوية للشركة التونسية للبنك

Mardi 29 Octobre 2019

Mardi 29 Octobre 2019
وات - تمكنت مصالح الشرطة العدلية ببنزرت اليوم الثلاثاء بالتنسيق مع الفريق المختص العامل بادارة البحث والاستعلامات، من القاء القبض على شخصين حاولا سرقة الخزنة الرئيسية بمقر الادارة الجهوية للشركة التونسية للبنك ببنزرت، وفق ما ذكره مصدر امني مسؤول لصحفي (وات).
واوضح المصدر ذاته ان المصالح الامنية المعنية تولت التدقيق في محيط المكان قبل الايقاع بشخصين (حوالي 25 سنة من العمر) اصيلي المنطقة، بالتوازي مع حجز معدات خلع المقر ي انتظار تقديمهما للعدالة.

يشار الى ان مقر الادارة الجهوية للشركة التونسية للبنك ببنزرت تعرض اول امس الاحد للخلع ومحاولة سرقة الخزنة الرئيسية به من قبل عصابة تبين انها تتركب من عنصرين عمدا لسحب الخزنة ووضعها على احد الكراسي بنية سرقتها لكن اجهزة الانذار دوت بالمكان مما جعل المتهمين يتركان الخزنة والتحصن بالفرار قبل الايقاع بهما اليوم، وفق نفس المصدر.


  
  
     
  
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