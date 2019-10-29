وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية صفاقس1 يفتح بحثا تحقيقيا حول ملابسات حادثة غرق مركب صيد قبالة جزيرة قرقنة وفقدان ربانه

Mardi 29 Octobre 2019
وات - تولى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية صفاقس1 فتح بحث تحقيقي حول ظروف وملابسات حادثة غرق مركب صيد على متنه 12 شخصا (11 بحارا وربان) وقعت فجر اول امس الاحد قبالة جزيرة قرقنة التابعة لولاية صفاقس، وذلك على معنى الفصل 31 من مجلة الاجراءات الجزائية، وقد اسند قاضي التحقيق الاول انابة عدلية لفرقة الحرس البحري بصفاقس، وفق ما افاد به الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس مراد التركي صحفية (وات).
وذكر التركي انه تم انقاذ 11 بحارا من قبل مركب صيد ثان كان متواجدا بنفس الموقع، ولا يزال الربان مفقودا، وبين ان عملية البحث عنه مازالت متواصلة من قبل فرقة الحرس البحري وجيش البحر مع الاستعانة باعوان غطس.
واشار الى ان جميع البحارة الذين تم انقاذهم في حالة صحية جيدة بعد ان تلقى اثنان منهم اسعافات اولية وغادروا المستشفى، وبينت المعطيات الاولية ان اسباب غرق المركب تعود الى رداءة الاحوال الجوية.
وذكر التركي انه تم انقاذ 11 بحارا من قبل مركب صيد ثان كان متواجدا بنفس الموقع، ولا يزال الربان مفقودا، وبين ان عملية البحث عنه مازالت متواصلة من قبل فرقة الحرس البحري وجيش البحر مع الاستعانة باعوان غطس.
واشار الى ان جميع البحارة الذين تم انقاذهم في حالة صحية جيدة بعد ان تلقى اثنان منهم اسعافات اولية وغادروا المستشفى، وبينت المعطيات الاولية ان اسباب غرق المركب تعود الى رداءة الاحوال الجوية.
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