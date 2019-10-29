تطور الاستثمارات الخارجية الى موفى سبتمبر 2019 ب7ر12 بالمائة

Mardi 29 Octobre 2019
وات - سجلت الاستثمارات الخارجية، الى موفى سبتمبر 2019، ارتفاعا بنسبة 7ر12 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018 ليصل الى 5ر2051 مليون دينار، وفق احصاءات وكالة النهوض بالاستثمارات الخارجية.
ومقارنة بالثلاث سنوات الاخيرة، ارتفعت الاستثمارات الخارجية بنسبة 1ر29 بالمائة مقارنة بسنة 2017 وبنسبة 5ر47 بالمائة مقارنة بسنة 2016.
وتتوزع الاستثمارات الخارجية الى 7ر1901 مليون دينار للاستثمارات الخارجية المباشرة بتسجيل ارتفاع بنسبة 4ر9 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018 وحوالي 8ر1498 مليون دينار بالنسبة الى المحافظ الاستثمارية التي سجلت تطورا بنسبة 7ر82 بالمائة.
وشهد التوزيع القطاعي لهذه الاستثمارات تحسنا في القطاع الصناعي بنسبة 9ر36 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة المنقضية ليستقر في حدود 1ر973 مليون دينار وفي القطاع الفلاحي بنسبة 8ر29 بالمائة لتبلغ 4ر15 مليون دينار.
في المقابل تراجعت الاستثمارات الخارجية في القطاع الطاقي بنسبة 2ر0 بالمائة (3ر786 مليون دينار) وبنسبة 3ر44 بالمائة في الخدمات (9ر126 مليون دينار).
ومقارنة بالثلاث سنوات الاخيرة، ارتفعت الاستثمارات الخارجية بنسبة 1ر29 بالمائة مقارنة بسنة 2017 وبنسبة 5ر47 بالمائة مقارنة بسنة 2016.
وتتوزع الاستثمارات الخارجية الى 7ر1901 مليون دينار للاستثمارات الخارجية المباشرة بتسجيل ارتفاع بنسبة 4ر9 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018 وحوالي 8ر1498 مليون دينار بالنسبة الى المحافظ الاستثمارية التي سجلت تطورا بنسبة 7ر82 بالمائة.
وشهد التوزيع القطاعي لهذه الاستثمارات تحسنا في القطاع الصناعي بنسبة 9ر36 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة المنقضية ليستقر في حدود 1ر973 مليون دينار وفي القطاع الفلاحي بنسبة 8ر29 بالمائة لتبلغ 4ر15 مليون دينار.
في المقابل تراجعت الاستثمارات الخارجية في القطاع الطاقي بنسبة 2ر0 بالمائة (3ر786 مليون دينار) وبنسبة 3ر44 بالمائة في الخدمات (9ر126 مليون دينار).
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