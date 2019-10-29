تاجيل النظر في قضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي

Mardi 29 Octobre 2019
وات - قررت الدائرة الجنائيّة الخامسة المختصة في الجرائم الإرهابية بالمحكمة الابتدائيّة بتونس، خلال جلسة اليوم الثلاثاء تأجيل النظر في قضيّة اغتيال النائب بالمجلس الوطني التأسيسي ومؤسس حزب التيار الشعبي الشهيد محمّد براهمي.
وافادت المحامية إيمان قزارة، عضو هيئة الدفاع في القضية، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، بان الجلسة تأجلت إلى وقت لاحق، للنظر في طلب الإفراج وللنظر في الطلبات التحضيرية التي كانت هيئة الدّفاع طالبت بها سابقا على غرار إضافة التّساخير الفنيّة المتعلّقة بالشّرائح وأرقام الهواتف الجوالة التي استعملها أبو بكر الحكيم (المتّهم الأول بقتل البراهمي) و الاستماع إلى وزير الداخليّة الأسبق لطفي بن جدّو و التّحرير عليه خلال جلسة بخصوص تصريحاته المتعلّقة بتهاون وزارة الداخليّة في التعامل مع وثيقة الاستخبارات الأمريكية.
واضاف أن الجلسة شهدت حضور متهم واحد فقط في هذه القضية وهو رياض الورتاني، الذي طلب محاميه الإفراج عنه.
وكان الشهيد محمّد البراهمي قد اغتيل يوم 25 جويلية 2013 امام منزله بجهة حي الغزالة من ولاية اريانة .
اقرأ أيضا: تفاصيل جلسة محاكمة المتهمين في قضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي
وافادت المحامية إيمان قزارة، عضو هيئة الدفاع في القضية، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، بان الجلسة تأجلت إلى وقت لاحق، للنظر في طلب الإفراج وللنظر في الطلبات التحضيرية التي كانت هيئة الدّفاع طالبت بها سابقا على غرار إضافة التّساخير الفنيّة المتعلّقة بالشّرائح وأرقام الهواتف الجوالة التي استعملها أبو بكر الحكيم (المتّهم الأول بقتل البراهمي) و الاستماع إلى وزير الداخليّة الأسبق لطفي بن جدّو و التّحرير عليه خلال جلسة بخصوص تصريحاته المتعلّقة بتهاون وزارة الداخليّة في التعامل مع وثيقة الاستخبارات الأمريكية.
واضاف أن الجلسة شهدت حضور متهم واحد فقط في هذه القضية وهو رياض الورتاني، الذي طلب محاميه الإفراج عنه.
وكان الشهيد محمّد البراهمي قد اغتيل يوم 25 جويلية 2013 امام منزله بجهة حي الغزالة من ولاية اريانة .
اقرأ أيضا: تفاصيل جلسة محاكمة المتهمين في قضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي
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