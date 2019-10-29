الوحدة البحرية للديوانة تنقذ 13 بحارا بسواحل صفاقس والمهدية

Mardi 29 Octobre 2019
باب نات - تمكنت مصالح الوحدة البحرية للديوانة بصفاقس من إنقاذ 11 بحارا في عرض البحر كانوا قد أوشكوا على الغرق على متن مركبهم في عرض سواحل مدينة صفاقس حيث تسرّبت كمية هامة من الماء إلى المركب المذكور الذي على متنه 12 بحارا تم إغاثة 11 فردا في حين تم اعتبار الربان في عداد المفقودين. ووفق بلاغ للديوانة تم ذلك على بعد 40 ميلا من سواحل قرقنة.
ومن جهة أخرى تمكن أعوان الفرقة البحرية للديوانة بالمهدية من إنقاذ مركب صيد بسواحل مدينة المنستير على إثر نداء استغاثة تلقته الفرقة وقد تم التحول على متن الخافرة البحرية وإنقاذ اثنين من البحارة الذين كانوا على متنه وتم ضخ المياه المتسربة من داخله وجره إلى ميناء الصيد البحري بطبلبة.
ومن جهة أخرى تمكن أعوان الفرقة البحرية للديوانة بالمهدية من إنقاذ مركب صيد بسواحل مدينة المنستير على إثر نداء استغاثة تلقته الفرقة وقد تم التحول على متن الخافرة البحرية وإنقاذ اثنين من البحارة الذين كانوا على متنه وتم ضخ المياه المتسربة من داخله وجره إلى ميناء الصيد البحري بطبلبة.
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