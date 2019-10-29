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طوكيو 2020 - تونس تشارك في الدورة الترشيحية بمصر من 6 الى 12 جانفي القادم

Mardi 29 Octobre 2019

Mardi 29 Octobre 2019
وات - يشارك المنتخب التونسي للكرة الطائرة في الدورة الترشيحية للالعاب الاولمبية (طوكيو 2020) التي ستقام من 6 الى 12 جانفي القادم بمصر حسب ما اكده الاتحاد الافريقي للعبة امس الاثنين.

وقد اكدت 7 منتخبات مشاركتها في التصفيات الى جانب تونس وهي الجزائر وبوتسوانا والكاميرون ومصر (البلد المنظم) وغانا والنيجر.
وفي صنف السيدات ستشارك 8 منتخبات في الدورة الترشيحية التي ستقام بالكامرون من 4 الى 9 جانفي 2020 وهي الجزائر وبوتسوانا والكاميرون والكونغو والكونغو الديمقراطية ومصر وغانا وكينيا ونيجيريا.

وسيضمن الفائز في كل صنف التاهل إلى دورة الألعاب الأولمبية 2020.

  
  
     
  
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