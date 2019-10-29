وزارة الخارجية تنفي زيارة وفد شبابي تونسي الى اسرائيل

Mardi 29 Octobre 2019
وات - نفت وزارة الشؤون الخارجية زيارة وفد شبابي تونسي إلى إسرائيل، مشيرة الى أن الصور التي تم نشرها بمواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بزيارة وفد أوروبي من بينه سيّدة بلجيكية من أصل تونسي، عضوة في حزب سياسي بلجيكي.
واكدت الوزارة في بلاغ أصدرته اليوم الثلاثاء، أنه بعد التحري مع بعثة الإتحاد الأوروبي بتونس ومؤسسات الإتحاد الأوروبي في بروكسال والتقصي مع الجهات الفلسطينية في رام الله وفي عدد من العواصم الأخرى، ثبت أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة.
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ودعت إلى عدم توظيف القضية الفلسطينية في مسائل سياسية وداخلية، والابتعاد عن المزايدات في خصوص دعم القضية الفلسطينية العادلة باعتبارها قضية تحرر وطني تحظى بإجماع كافة شرائح الشعب التونسي.
يذكر أن الاعلامي برهان بسيس نشر تدوينة على صفحته الشخصية بموقع الفايسبوك، قال فيها " إن وفدا شبابيا تونسيا سافر من بروكسيل الي تل أبيب للمشاركة في ملتقى الحوار الشبابي المتوسطي الممول من طرف الاتحاد الأوربي".
واكدت الوزارة في بلاغ أصدرته اليوم الثلاثاء، أنه بعد التحري مع بعثة الإتحاد الأوروبي بتونس ومؤسسات الإتحاد الأوروبي في بروكسال والتقصي مع الجهات الفلسطينية في رام الله وفي عدد من العواصم الأخرى، ثبت أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة.
اقرأ أيضا: منسقة زيارة وفد شبابي لإسرائيل تكذّب برهان بسيّس؟؟
ودعت إلى عدم توظيف القضية الفلسطينية في مسائل سياسية وداخلية، والابتعاد عن المزايدات في خصوص دعم القضية الفلسطينية العادلة باعتبارها قضية تحرر وطني تحظى بإجماع كافة شرائح الشعب التونسي.
يذكر أن الاعلامي برهان بسيس نشر تدوينة على صفحته الشخصية بموقع الفايسبوك، قال فيها " إن وفدا شبابيا تونسيا سافر من بروكسيل الي تل أبيب للمشاركة في ملتقى الحوار الشبابي المتوسطي الممول من طرف الاتحاد الأوربي".
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Par:ahmed01 (France )
Sur: منسقة زيارة وفد شبابي لإسرائيل تكذّب برهان بسيّس؟؟