الانتاج الصناعي لتونس يتقلص بنسبة 3،6 بالمائة الى موفي اوت 2019 تحت تاثير تراجع أداء القطاع الطاقى

Mardi 29 Octobre 2019



وات

- تراجع الانتاج الصناعي لتونس، خلال الاشهر الثمانية اشهر الأولي من سنة 2019 ، بنسبة 3،6 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018 في ظل تقلص في الانتاج خلال شهر اوت 2019 بنسبة 4،3 بالمائة.وأرجع المعهد ، هذا التراجعع ، وفق مؤشر الانتاج الصناعي لشهر اوت 2019 ، الى التراجع المسجل في قطاع الطاقة بنسبة 8،1 بالمائة وقطاع الصناعات الميكانكية والكهربائية بنسبة 1،3 بالمائة وقطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة 2،4 بالمائة.وتراجع الانتاج لقطاع الصناعات الفلاحية والغذائية بنسبة 4،7 بالمائة نتيجة التراجع الملحوظ المسجل في انتاج زيت الزيتون في بداية 2019 وقطاع تكرير النفط بنسبة 66،6 بالمائة.وسجل مؤشر الانتاج الصناعي ، ارتفاعا، في قطاع المواد الكميائية بنسبة 4،5 بالمائة وقذاع البناء والخزف والبلور بنسبة 0،9 بالمائة وقطاع انتاج وتوزيع الكهرباء والمائ بنسبة 4،9 بالمائة وتطور الانتاج ايجابيا، في المقابل ، في قطاع المناجم بنسبة 8،8 بالمائة ( 2406 الف طن خلال 8 اشهر الاولى من سنة 2019 مقابل 1935 الف طن خلال نفس الفترة من سنة 2018).وتراجع الانتاج الصناعي، خلال شهر اوت 2019 ، بنسبة 4،3 بالمائة مقارنة بشهر اوت 2018 ، وذلك نظرا للتراجع المسجل في قطاع الطاقة بنسبة 6،4 بالمائة وقطاع المواد الميكانكية والكهربائية بنسبة 5،6 بالمائة وقطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة 3،1 بالمائة.وتقلص اداء قطاع تكرير النفط بنسبة 72،8 بالمائة وكذلك الانتاج في قطاع نجارة الخشب بنسبة 2،0 بالمائة وقطاع الورق والورق المقوى والنشر والطباعة بنسبة 2،0 بالمائة .وارتفع مؤشر الانتاج الصناعي ، خلال شهر اوت 2019 ، في المقابل ، بنسبة 0،8 بالمائة وقطاع المواد الكميائية بنسبة 1،8 بالمائة وقطاع انتاج وتوزيع الكهرباء والماء بنسبة 16،9 بالمائة.