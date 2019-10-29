النجم الساحلي يحدد موعد 16 نوفمبر تاريخ انعقاد الجلسة العامة الانتخابية الخارقة للعادة

Mardi 29 Octobre 2019
وات - أعلنت جمعية النجم الرياضي الساحلي مساء يوم الاثنين على صفحتها الرسمية بفيسبوك ان الجلسة العامة الانتخابية الخارقة للعادة ستعقد مساء يوم السبت 16 نوفمبر بمركب النجم الساحلي طريق القلعة الصغرى.
وكانت الكتابة العامة للنجم الساحلي في اعلنت يوم الجمعة الماضي انها "تلقت استقالة الحبيب السايح نائب رئيس الجمعية ومهدي العجيمي عضو الهيئة المديرة للفريق" .
وكان رئيس النادي رضا شرف الدين قد استقال بدوره من منصبه قبل عشرة ايام.
ويعيش النجم الساحلي منذ مدة على وقع أزمة تتعلق بالاطار الفني الذي سيقود الفريق الاول لكرة القدم خلفا للمدرب المستقيل فوزي البنزرتي فضلا عن الرصيد البشري المتواضع وغياب الانتدابات التي تستجيب لطموحات الاحباء وخيبة الهزيمة في نهائي كاس تونس امام النادي الصفاقسي والخروج المبكر من كاس محمد السادس للاندية الابطال.
وقد القت كل هذه المشاكل والتحديات بظلالها على تسيير النادي وعجلت برحيل رضا شرف الدين المسؤول الاول على الفريق.
وقال الرئيس المستقيل في نص خطابه وقتها " اسلم هذا اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2019 إلى السيد الكاتب العام لجمعية النجم الرياضي الساحلي استقالتي من رئاسة الجمعية اعتبارا من هذا التاريخ" مضيفا " حسب الفصل الثامن والأربعين من القانون الأساسي .. عند شغور منصب رئيس الجمعية يتولى نائب الرئيس رئاسة الجمعية ويعين من بين أعضاء الهيئة المديرة المنتخبين نائبا له وذلك لباقي المدة النيابية " دون مزيد من التفاصيل . وختم بالقول " أعلن أيضا أني لن أترشح إلى خطة رئيس الجمعية مستقبلا وأتعهد بأن أبقى الداعم الوفي والمحب المخلص للنجم".
واوضح ان الهيئة المديرة اتخذت خلال اجتماع عاجل جملة من القرارات الاخرى اهمها قبول استقالات رئيس فرع اكابر كرة القدم مهدي العجيمي والمدير الرياضي عماد المهذبي والكاتب العام عادل غيث الذي تم تعويضه بحمودة بوعزة مضيفا انه تقرر ايضا الدعوة الى عقد جلسة عامة تقييمية واخرى خارقة للعادة انتخابية.
وكانت الكتابة العامة للنجم الساحلي في اعلنت يوم الجمعة الماضي انها "تلقت استقالة الحبيب السايح نائب رئيس الجمعية ومهدي العجيمي عضو الهيئة المديرة للفريق" .
وكان رئيس النادي رضا شرف الدين قد استقال بدوره من منصبه قبل عشرة ايام.
ويعيش النجم الساحلي منذ مدة على وقع أزمة تتعلق بالاطار الفني الذي سيقود الفريق الاول لكرة القدم خلفا للمدرب المستقيل فوزي البنزرتي فضلا عن الرصيد البشري المتواضع وغياب الانتدابات التي تستجيب لطموحات الاحباء وخيبة الهزيمة في نهائي كاس تونس امام النادي الصفاقسي والخروج المبكر من كاس محمد السادس للاندية الابطال.
وقد القت كل هذه المشاكل والتحديات بظلالها على تسيير النادي وعجلت برحيل رضا شرف الدين المسؤول الاول على الفريق.
وقال الرئيس المستقيل في نص خطابه وقتها " اسلم هذا اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2019 إلى السيد الكاتب العام لجمعية النجم الرياضي الساحلي استقالتي من رئاسة الجمعية اعتبارا من هذا التاريخ" مضيفا " حسب الفصل الثامن والأربعين من القانون الأساسي .. عند شغور منصب رئيس الجمعية يتولى نائب الرئيس رئاسة الجمعية ويعين من بين أعضاء الهيئة المديرة المنتخبين نائبا له وذلك لباقي المدة النيابية " دون مزيد من التفاصيل . وختم بالقول " أعلن أيضا أني لن أترشح إلى خطة رئيس الجمعية مستقبلا وأتعهد بأن أبقى الداعم الوفي والمحب المخلص للنجم".
واوضح ان الهيئة المديرة اتخذت خلال اجتماع عاجل جملة من القرارات الاخرى اهمها قبول استقالات رئيس فرع اكابر كرة القدم مهدي العجيمي والمدير الرياضي عماد المهذبي والكاتب العام عادل غيث الذي تم تعويضه بحمودة بوعزة مضيفا انه تقرر ايضا الدعوة الى عقد جلسة عامة تقييمية واخرى خارقة للعادة انتخابية.
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