النادي الافريقي: الجامعة تلتمس رخص من مؤسسات الدولة لتسديد متخلدات الفريق بالعملة الصعبة

Lundi 28 Octobre 2019
وات - افادت الجامعة التونسية لكرة القدم في صفحتها الرسمية فيسبوك انها تقدمت بطلب إلى مؤسسات الدولة المختصة بمنح التراخيص الضرورية لتحويل عملة صعبة ، وذلك قصد التعجيل بتسوية الملفات الإدارية الضرورية العالقة بذمة النادي الافريقي قبل انقضاء الآجال التأديبية.
واعربت الجامعة عن الامل في مزيد تدعيم الحساب الخاص بنزاعات النادي الإفريقي من طرف أحبائه وداعميه ، علما أن المبلغ المودع إلى حتى الآن هو مليار و361 الف و896 دينار .( 1.361,896 دينار).
واضافت ان المبلغ حدد حسب التحيين الأخير الصادر عن البنك الفلاحي بتاريخ 28 أكتوبر 2019، هذا و تؤكد الجامعة التونسية لكرة القدم أنه تم خلاص مبلغ جملي يقدر ب 431.663 الف دينار حتى الآن موزعة كالآتي دون اعتبار مبلغ 150 الف دولار ملف اللاعب الغاني سايدو حيث تم إمضاء شهادة التحويل الدولية و المبلغ لم يسحب بعد من الحساب .
- 62 الف و990 دينار ( 20 الف اورو) لفائدة نادي العلمة.
- 190 الف و116 دينار ( 60 الف اورو) لفائدة شباب الأطلس المغربي .
- 182 الف و796 دينار ( 64 الف دولار ) لفائدة نادي APIJES الكاميروني.
- 5 آلاف و761 دينار ( 2000 فرنك سويسري) لفائدة نادي APIJES الكاميروني.
ولكي يتجنب النادي عقوبات رياضية ومالية إضافية خلال اجتماعات لجنة التأديب بالفيفا والتي ستنعقد في بداية شهر نوفمبر اكدت الجامعة على وجوب دعم الحساب بمبلغ إضافي يناهز مليون و300 ألف دينار ، وذلك لتسوية الوضعيات التالية : - ملف اللاعب بوبكر ديارا : 221 ألف دولار - ملف فريق جمعية باماكو : 90 ألف دولار - ملف اللاعب سليمان كوليبالي 165 ألف دولار - قسط شهر أكتوبر من اتفاق الجدولة في ملف اللاعب روزيكي : 100 ألف أورو.
واعربت الجامعة عن الامل في مزيد تدعيم الحساب الخاص بنزاعات النادي الإفريقي من طرف أحبائه وداعميه ، علما أن المبلغ المودع إلى حتى الآن هو مليار و361 الف و896 دينار .( 1.361,896 دينار).
واضافت ان المبلغ حدد حسب التحيين الأخير الصادر عن البنك الفلاحي بتاريخ 28 أكتوبر 2019، هذا و تؤكد الجامعة التونسية لكرة القدم أنه تم خلاص مبلغ جملي يقدر ب 431.663 الف دينار حتى الآن موزعة كالآتي دون اعتبار مبلغ 150 الف دولار ملف اللاعب الغاني سايدو حيث تم إمضاء شهادة التحويل الدولية و المبلغ لم يسحب بعد من الحساب .
- 62 الف و990 دينار ( 20 الف اورو) لفائدة نادي العلمة.
- 190 الف و116 دينار ( 60 الف اورو) لفائدة شباب الأطلس المغربي .
- 182 الف و796 دينار ( 64 الف دولار ) لفائدة نادي APIJES الكاميروني.
- 5 آلاف و761 دينار ( 2000 فرنك سويسري) لفائدة نادي APIJES الكاميروني.
ولكي يتجنب النادي عقوبات رياضية ومالية إضافية خلال اجتماعات لجنة التأديب بالفيفا والتي ستنعقد في بداية شهر نوفمبر اكدت الجامعة على وجوب دعم الحساب بمبلغ إضافي يناهز مليون و300 ألف دينار ، وذلك لتسوية الوضعيات التالية : - ملف اللاعب بوبكر ديارا : 221 ألف دولار - ملف فريق جمعية باماكو : 90 ألف دولار - ملف اللاعب سليمان كوليبالي 165 ألف دولار - قسط شهر أكتوبر من اتفاق الجدولة في ملف اللاعب روزيكي : 100 ألف أورو.
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