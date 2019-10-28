سليانة: تركيز مجسم ''أحبك سليانة'' بساحة الفنون عزّ الدين عليّة

Lundi 28 Octobre 2019



وات

- تم، اليوم الاثنين، بمدينة سليانة، تركيز مجسم "أحبك سليانة" بساحة الفنون عز الدين عليّة وذلك ببادرة من شركة فتيّة بالجهة.وبيّنت صاحبة الشركة، آمال الراشد، في تصريح لصحفية (وات) بالجهة، أن هذه البادرة هي بمثابة "الهدية لهذه الولاية التي قدمت الكثير لأبناءها كي تتزين بها على غرار العديد من ولايات الجمهورية"، وفق تعبيرها.وأشارت، في هذا الصدّد إلى أن كل شابّ قادر على أن يفيد جهته ولو عبر مبادرات قد تبدو صغيرة، الا أنها من شأنها أن تحدث فرقا كبيرا وتساهم ولو بالقليل في النهوض بالجهة، بحسب تعبيرها.وقد لاقت هذه المبادرة استحسان عدد من الاهالي ومكونات المجتمع المدني ممن استقت صحفية (وات) بالجهة أراءهم، خاصة وأنّ مكان تركيز هذا المجسم تمّ بالشارع الرئيسي من مدينة سليانة ما سيخول للجميع رؤيته سواء من قبل المارة أو القاصدين الولايات المجاورة، باعتبار أن الجهة تتوسط 7 ولايات.هذا وأعرب ثلّة من المواطنين عن أملهم في أن تحظى بعض معتمديات الجهة ذات الخصوصية، مثل كسرى ومكثر وبرقو والكريب، بمثل هذه المجسمات حتى تستقطب أكبر عدد ممكن من الزوار لإحداث حركية اقتصادية بها، ما من شأنه أن يساهم في تنمية الجهة ككل.