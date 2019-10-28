Radio Babnet Tunisie On Air: Med Rochdi - Ka3b El Ghazal  

سليانة: تركيز مجسم ''أحبك سليانة'' بساحة الفنون عزّ الدين عليّة

Lundi 28 Octobre 2019

Lundi 28 Octobre 2019
وات - تم، اليوم الاثنين، بمدينة سليانة، تركيز مجسم "أحبك سليانة" بساحة الفنون عز الدين عليّة وذلك ببادرة من شركة فتيّة بالجهة.
وبيّنت صاحبة الشركة، آمال الراشد، في تصريح لصحفية (وات) بالجهة، أن هذه البادرة هي بمثابة "الهدية لهذه الولاية التي قدمت الكثير لأبناءها كي تتزين بها على غرار العديد من ولايات الجمهورية"، وفق تعبيرها.

وأشارت، في هذا الصدّد إلى أن كل شابّ قادر على أن يفيد جهته ولو عبر مبادرات قد تبدو صغيرة، الا أنها من شأنها أن تحدث فرقا كبيرا وتساهم ولو بالقليل في النهوض بالجهة، بحسب تعبيرها.


وقد لاقت هذه المبادرة استحسان عدد من الاهالي ومكونات المجتمع المدني ممن استقت صحفية (وات) بالجهة أراءهم، خاصة وأنّ مكان تركيز هذا المجسم تمّ بالشارع الرئيسي من مدينة سليانة ما سيخول للجميع رؤيته سواء من قبل المارة أو القاصدين الولايات المجاورة، باعتبار أن الجهة تتوسط 7 ولايات.

هذا وأعرب ثلّة من المواطنين عن أملهم في أن تحظى بعض معتمديات الجهة ذات الخصوصية، مثل كسرى ومكثر وبرقو والكريب، بمثل هذه المجسمات حتى تستقطب أكبر عدد ممكن من الزوار لإحداث حركية اقتصادية بها، ما من شأنه أن يساهم في تنمية الجهة ككل.

  
  
     
  
cadre-1ca781594cf9e1266c42728aab859470-2019-10-28 18:45:55






0 de 0 commentaires pour l'article 191735



En continu

الاثنين 28 أكتوبر 2019 | 29 صفر 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:56 17:29 15:03 12:10 06:39 05:11
20°
 19° % 82 :الرطــوبة
تونــس 18°
1.5 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
19°-1824°-1623°-1723°-1822°-17
  • Avoirs en devises
    18437,6

  • (28 oct)
  • Jours d'importation
    103
  •              1 € = 3,14894 DT        1$ =2,83309 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28 oct)   174,7 MDT
Présidentielles 2019
Législatives 2019
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1572289249|191735 224|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires