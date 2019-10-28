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تطاوين تحتضن تظاهرة للفن التشكيلي في إطار الدورة الثانية لأيام قرطاج للفن المعاصر

Lundi 28 Octobre 2019

Lundi 28 Octobre 2019
وات - تستضيف مدينة تطاوين بداية من اليوم الاثنين 28 أكتوبر والى غاية يوم الاربعاء 06 نوفمبر 2019، وضمن فعاليات الدورة الثانية لايام قرطاج للفن المعاصر، بعض انشطة هذه التظاهرة بعد ان تم اختيارها الى جانب مدينة القصرين مدنا للفن المعاصر.

وستحتفي التظاهرة فى جزء منها بمبدعي الجهة وفنانيها، وستتجمل ساحات المدينة وشوارعها بجداريات عملاقة ورسوم وغرافيتي بمشاركة فنانين ذوي شهرة عالمية في الفن المعاصر رفقة مجموعة من الفنانين والمبدعين والشباب و الطلبة بجهة تطاوين الى جانب تنفيذ عدد من الورشات الدولية في ذات المجال.


كما تنتظم بالمناسبة بعدد من مؤسسات التعليم العالي بالجهة ومنها فضاء الحي الجامعي والمعهد العالي للفنون والحرف بتطاوين بعض الفقرات التنشيطية والفنية الموجهة للطلبة.
من جهة أخرى تنفذ إدارة أيام قرطاج للفن المعاصر برنامجا جهويا بولاية تطاوين تحت مسمى مهرجان الجهات للفن المعاصر بالتعاون مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بتطاوين.

  
  
     
  
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