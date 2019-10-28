سليانة: الإدارة الجهويّة للحماية المدنية تضع خطة استراتيجية للتدخل عند الضرورة استعدادا للتقلبات المناخية بالجهة

Lundi 28 Octobre 2019
وات - وضعت الادارة الجهوية للحماية المدنية بسليانة، خطة استراتيجية للتدخل عند الضرورة وذلك استعدادا للتقلبات المناخية النتظرة بالجهة، وذلك حسب ما ذكره، اليوم الإثنين، المدير الجهوي للحماية المدنية، العميد عادل العبيدي في تصريح لصحفية (وات) بالجهة.
وبخصوص هذه الخطّة، بيّن ذات المصدر، أنها تتمثل في وجوب تدخل جميع الهياكل بمختلف إمكانياتها البشرية والمادية وتحديد النقاط الزرقاء وكيفية معالجتها في حال حدوث فيضانات، لافتا إلى تدخل الإدارة الجهوية للتجهيز والفرع الجهوي للديوان الوطني للتطهير في تنظيف حواجز الطرقات ومجاري المياه المستعملة خلال الفترة الأخيرة، فضلا عن حملات النظافة المكثفة التي قامت بها البلديات لرفع الفضلات والأتربة بمجاري تصريف المياه.
وأشار العبيدي، إلى أنه تم وضع خطة عملية للتدخل عند نزول الثلوج، وهو أمر غير مستبعد خلال موسم 2019-2020 ، تتمثل في تركيز الاليات بـ3 نقاط أساسية، علما وانه تم تركيز هذه الآليات بسليانة باعتبارها النقطة الأولى، من أجل التدخل على الطريق الوطنية رقم 4 الى حدود منطقة عين الديسة.
وحدّدت النقطة الثانية بفرع الإدارة الجهوية بمكثر، أين تم تجميع وسائل التدخل لتغطية مجالات الطريق الرابطة بين مكثر وكسرى وبين مكثر والسرس، إلى حدود منطقة سوق الجمعة، فيما تقرر تركيز باقي الوسائل بمنطقة سوق الجمعة بالقرب من ثكنة الجيش الوطني، باعتبارها النقطة الثالثة ضمن هذه الخطة، وذلك لتغطية التدخل على مستوى القرى كمنطقة بني حازم وغيرها.
هذا ودعا المدير الجهوي للحماية المدنية المواطنين، إلى عدم المجازفة أثناء عبور الجسور والقناطر وضرورة الاتصال بمصلحة الحرس الوطني (193) والحماية المدنية (198) الأمن الوطني (197) في حال وجود خطر.
يذكر ان الإدارة الجهوية للحماية المدنية كانت قد نظمت منذ حوالي أسبوع عملية بيضاء للوقوف على مدى جاهزية لجنة مجابهة الكوارث.
وبخصوص هذه الخطّة، بيّن ذات المصدر، أنها تتمثل في وجوب تدخل جميع الهياكل بمختلف إمكانياتها البشرية والمادية وتحديد النقاط الزرقاء وكيفية معالجتها في حال حدوث فيضانات، لافتا إلى تدخل الإدارة الجهوية للتجهيز والفرع الجهوي للديوان الوطني للتطهير في تنظيف حواجز الطرقات ومجاري المياه المستعملة خلال الفترة الأخيرة، فضلا عن حملات النظافة المكثفة التي قامت بها البلديات لرفع الفضلات والأتربة بمجاري تصريف المياه.
وأشار العبيدي، إلى أنه تم وضع خطة عملية للتدخل عند نزول الثلوج، وهو أمر غير مستبعد خلال موسم 2019-2020 ، تتمثل في تركيز الاليات بـ3 نقاط أساسية، علما وانه تم تركيز هذه الآليات بسليانة باعتبارها النقطة الأولى، من أجل التدخل على الطريق الوطنية رقم 4 الى حدود منطقة عين الديسة.
وحدّدت النقطة الثانية بفرع الإدارة الجهوية بمكثر، أين تم تجميع وسائل التدخل لتغطية مجالات الطريق الرابطة بين مكثر وكسرى وبين مكثر والسرس، إلى حدود منطقة سوق الجمعة، فيما تقرر تركيز باقي الوسائل بمنطقة سوق الجمعة بالقرب من ثكنة الجيش الوطني، باعتبارها النقطة الثالثة ضمن هذه الخطة، وذلك لتغطية التدخل على مستوى القرى كمنطقة بني حازم وغيرها.
هذا ودعا المدير الجهوي للحماية المدنية المواطنين، إلى عدم المجازفة أثناء عبور الجسور والقناطر وضرورة الاتصال بمصلحة الحرس الوطني (193) والحماية المدنية (198) الأمن الوطني (197) في حال وجود خطر.
يذكر ان الإدارة الجهوية للحماية المدنية كانت قد نظمت منذ حوالي أسبوع عملية بيضاء للوقوف على مدى جاهزية لجنة مجابهة الكوارث.
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