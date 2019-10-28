فى مدينة الثقافة: تكريم فقيد السينما التونسية نجيب عياد

Lundi 28 Octobre 2019



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- انتظم صباح الاحد بسينما مدينة الثقافة بتونس موكب لتكريم فقيد السينما التونسية نجيب عياد، حضره محمد زين العابدين وزير الشؤون الثقافية وجمع غفير من السينمائيين التونسيين والاجانب ضيوف ايام قرطاج السينمائية.وتحدث الوزير عن الفقيد قائلا "الحديث عن نجيب عياد بضمير الغائب أمر موجع.نجيب الذي ترك الكثير من الأسى في قلب عائلته والعائلة السينمائية والثقافية لم يعد بيننا ولكنه سيظل حيا بأعماله وبمواقفه وإخلاصه للسينما" كما حضر التكريم عائلته: أرملته "نجاة النابلي"، ابناه "أحمد" و"نادية عياد"، المديرة العامة للمركز الوطني للسينما والصورة "شيراز العتيري" وأصدقاءه وزملاؤه في السينما والتلفزيون: "علي بالنور"، "إبراهيم اللطيف"، "حمادي عرافة"، "رابعة السافي"، "رؤوف بن عمر"، "محمد ملص"، "رشيد مشهراوي"، "الحبيب عطية"، "ليلى طوبال" ورجاء فرحات الذي نشط حفل التكريم واستهله بالتذكير بأهم مساهمات الراحل نجيب عياد في فترة السبعينات في حركة نوادي السينما، والمجهودات التي كان يبذلها من أجل الحفاظ على نشاط هذه النوادي مؤمنا بدور نوادي السينما في نشر ثقافة السينما والدفاع عن قيم الحرية.وبعد تدخل موسيقي أول على آلة البيانو للعازف البلجيكي وصديق نجيب عياد، كريستيان لوروا ألقت صديقة العائلة فاطمة بن منصور مرثية باللغة الفرنسية، ثم تحدثت كاتبة السيناريو فريال قلال، القادمة من كندا خصيصا للتكريم عن تفاصيل لقائها الأول مع الفقيد وكيف انطلقت في العمل معه معترفة بفضله الكبير في اكتشافها واكتشاف عديد المواهب في السينما" أما أمين بوخريص الذي آمن به وأنتج له فيلمه الوثائقي "الحي يروح" فقال: "كنت ألاحق نجيب أينما ذهب، كنت مولعا بذلك الرجل الطويل ذي الشعر الأبيض، كان رجلا أنيقا" كما استحضر تفاصيل اقتراحه فكرة فيلمه "الحي يروح" وكيف وافق نجيب عياد على إنتاجه على الرغم من أنها كانت تجربته الأولى في إنتاج مثل هذه الأفلام من جانبه عبر المنتج "الحبيب عطية" عن إحساسه بفقدان الأب للمرة الثانية بعد "حميد" رحمه وقال "لقد خسرت والدي مرتين".وتطرق المخرج حمادي عرافة إلى تعامله مع نجيب عياد في مؤسسة التلفزة التونسية من خلال أعمال مشتركة بين القطاع العام والخاص من بينها "الناس حكاية"، "وردة"... وأكد أن نجيب كان إنسانا ملتزما في مواعيده ودقيقا يحترم المهنة.وعبرت المديرة العامة للمركز الوطني للسينما والصورة، شيراز العتيري، في كلمتها عن مدى أسفها لخسارة نجيب عياد.وتخلل حفل التكريم عرض غنائي من للفنانة التونسية زهرة الأجنف مع عرض صور لنجيب عياد توثق مسيرته المهنية والعائلية.