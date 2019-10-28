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مفتي الجمهورية: السبت 9 نوفمبر 2019 هو يوم ذكرى المولد النبوي الشريف

Lundi 28 Octobre 2019

Lundi 28 Octobre 2019
وات - أعلن مفتي الجمهورية التونسية أن غدا الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 هو مفتتح شهر ربيع الأول 1441هـ.

ووفق بلاغ صادر عن مفتي الجمهورية، اليوم الاثنين، تكون ذكرى المولد النبوي الشريف 12 ربيع الأول 1441 هـ موافقة ليوم السبت 9 نوفمبر 2019.


  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 191731

Fessi425  (Tunisia)  |Lundi 28 Octobre 2019 à 18h 49m |           
عن أم المؤمنين أم عبدالله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، فهو ردٌّ))؛ رواه البخاري ومسلمٌ، وفي روايةٍ لمسلمٍ: ((من عمل عملًا ليس عليه أمرنا، فهو ردٌّ)).



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