مفتي الجمهورية: السبت 9 نوفمبر 2019 هو يوم ذكرى المولد النبوي الشريف

Lundi 28 Octobre 2019



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- أعلن مفتي الجمهورية التونسية أن غدا الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 هو مفتتح شهر ربيع الأول 1441هـ.ووفق بلاغ صادر عن مفتي الجمهورية، اليوم الاثنين، تكون ذكرى المولد النبوي الشريف 12 ربيع الأول 1441 هـ موافقة ليوم السبت 9 نوفمبر 2019.