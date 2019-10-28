قفصة: إعطاء إشارة انطلاق تنفيذ برنامج ''الصحة عزيزة'' الخاص بتحسين خدمات الخط الأول للصحة بالجهة

Lundi 28 Octobre 2019
وات - أعطيت، اليوم الإثنين، بولاية قفصة إشارة انطلاق تنفيذ برنامج "الصحة عزيزة"، الذي تشرف عليه وزارة الصحة ويموله الاتحاد الاوروبي بقيمة 20 مليون أورو والذي يشمل 13 ولاية، من بينها ولاية قفصة بهدف تحسين خدمات الخط الأول للصحة بالجهة.
وأفادت المديرة الوطنية لبرنامج "الصحة عزيزة"، ليلى العربي دغري، أن هذا البرنامج يتضمن ثلاث عناصر أساسية تتمثل في توفير معدات طبيّة للمستشفيات بجهة قفصة، من بينها سيارات إسعاف وتجهيزات خاصة بوحدات التحاليل الطبيّة بأقسام الاستعجالي وكراسي متنقلة لطب الاسنان مع تنمية قدرات الإطار الطبي وشبه الطبي والاداري بالقطاع الصحي من خلال تنظيم دورات تكوينية للاحاطة بهم، إضافة الى تفعيل دور المجتمع المدني في الحوكمة المحلية.
وأضافت ذات المصدر، في تصريح لصحفي (وات) بالجهة، أنه تم تخصيص اعتمادات ماليّة لفائدة الولاية فاقت الـ4 مليون دينار من أجل تنفيذ هذا المشروع، الذي سيساهم في تحسين الخدمات المسداة لفائدة المواطن وتقريبها منه، مشيرة إلى أنه سيقع الانتهاء من تنفيذه كليا في أفق شهر سبتمبر 2021.
جدير بالذكر أن الولايات التي سيشملها الدعم من قبل برنامج "الصحة عزيرة"، هي كل من الكاف وجندوبة وسليانة وسيدي بوزيد وقفصة والقصرين وقبلي وتطاوين وقابس وتونس وأريانة وبن عروس ومنوبة .
وأفادت المديرة الوطنية لبرنامج "الصحة عزيزة"، ليلى العربي دغري، أن هذا البرنامج يتضمن ثلاث عناصر أساسية تتمثل في توفير معدات طبيّة للمستشفيات بجهة قفصة، من بينها سيارات إسعاف وتجهيزات خاصة بوحدات التحاليل الطبيّة بأقسام الاستعجالي وكراسي متنقلة لطب الاسنان مع تنمية قدرات الإطار الطبي وشبه الطبي والاداري بالقطاع الصحي من خلال تنظيم دورات تكوينية للاحاطة بهم، إضافة الى تفعيل دور المجتمع المدني في الحوكمة المحلية.
وأضافت ذات المصدر، في تصريح لصحفي (وات) بالجهة، أنه تم تخصيص اعتمادات ماليّة لفائدة الولاية فاقت الـ4 مليون دينار من أجل تنفيذ هذا المشروع، الذي سيساهم في تحسين الخدمات المسداة لفائدة المواطن وتقريبها منه، مشيرة إلى أنه سيقع الانتهاء من تنفيذه كليا في أفق شهر سبتمبر 2021.
جدير بالذكر أن الولايات التي سيشملها الدعم من قبل برنامج "الصحة عزيرة"، هي كل من الكاف وجندوبة وسليانة وسيدي بوزيد وقفصة والقصرين وقبلي وتطاوين وقابس وتونس وأريانة وبن عروس ومنوبة .
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