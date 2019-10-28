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اطلاق أول تلفزة واب تلميذية

Lundi 28 Octobre 2019

Lundi 28 Octobre 2019
وات - تمّ، الاثنين بتونس، اطلاق اول تلفزة واب تلميذية "احكي فري" (a7kifree la télé )، ببادرة من عدد من التلاميذ، الراغبين في ايصال اصواتهم، وذلك بالاشتراك بين وزارة التربية ومنظمة "المادة 19".

وافادت مديرة مكتب "المادة 19" لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، سلوى غزواني، في تصريح ل(وات) ان المشروع الذي تموله المنظمة بقيمة 80 الف يورو، يرمي الى تمكين التلاميذ من انتاج مادة اعلامية وبثها وذلك بمساعدة عدد من الاساتذة والمربين والمدربين لتعليمهم الجوانب الفنية التي يجهلونها.


واوضحت انه تم العمل على بلورة الفكرة وتجسيدها الى واقع منذ شهر سبتمبر 2018 اذ تم في مرحلة اولى تكوين 19 استاذا متطوعا، تولوا بدورهم تكوين حوالي 76 تلميذا في تقنيات الكتابة والتصوير والمونتاج.

وأضافت انه تم انتاج 60 مادة سمعية بصرية منها الوثائقية والومضة التحسيسية والبرنامج التلفزي، مبينة ان الانتاجات تتعلق بمواضيع تهم التلميذ، على غرار البيئة والعمل الجمعياتي والادمان والمخدرات والعديد من المواضيع الاخرى التي يتم معالجتها بطريقة تختلف عن الاعلام الرسمي او المتداول في التلفزات الخاصة.



  
  
     
  
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