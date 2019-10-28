الجيش الوطني يتدخل لنجدة المواطنين بولاية أريانة جراء الفياضات

Lundi 28 Octobre 2019
وات - تنقلت تشكيلات عسكرية على متن سيارات "هامر" وشاحنات متوسطة الى المناطق المتضررة بولاية أريانة، نتيجة هطول كميات كبيرة من الأمطار بتونس الكبرى، وتسرب المياه الى بعض المنازل وسط مدينة أريانة ليلة أمس الأحد وفجر اليوم الإثنين، وشرعت رفقة الأهالي بشفط مياه الامطار وإزالة الأوحال باستعمال مضخات المياه المعدة لذلك.
وجاءت تدخلات الجيش الوطني، وفق بلاغ صادر عن وزارة الدفاع الوطني، عقب اجتماع اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها بولاية أريانة، لتنظيم عمليات التدخل والنجدة، على إثر التقلبات المناخية التي شهدتها بعض المناطق بالبلاد، وذلك بطلب من والي أريانة، وبحضور ممثل عن وزارة الدفاع الوطني.
وجاءت تدخلات الجيش الوطني، وفق بلاغ صادر عن وزارة الدفاع الوطني، عقب اجتماع اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها بولاية أريانة، لتنظيم عمليات التدخل والنجدة، على إثر التقلبات المناخية التي شهدتها بعض المناطق بالبلاد، وذلك بطلب من والي أريانة، وبحضور ممثل عن وزارة الدفاع الوطني.
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Par:Tomjerry (Tunisia )
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