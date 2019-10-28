أيام قرطاج السينمائية 2019 : انطلاق عروض السينما اللبنانية ''تحت المجهر''

Lundi 28 Octobre 2019
وات - ضمن أيام قرطاج السينمائية 2019 انطلقت مساء الأحد فعاليات السينما اللبنانية "تحت المجهر" بعرض الفيلم اللبناني "1982" للمخرج وليد مؤنس، وذلك بحضور وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين وسفير لبنان بتونس طوني فرنجية.
هذا الفيلم هو التجربة الروائية الطويلة الأولى للمخرج وليد مؤنس، وتدور أحداثه عام 1982، أثناء حرب لبنان، في إحدى المدارس الخاصة على مشارف بيروت.
ويستعيد المخرج في هذا الفيلم وقائع الاجتياح الإسرائيلي للأراضي اللبنانية، بعد مرور 37 عاماً على الحادثة، ويسترجع بعض تفاصيل العدوان والقصف الجوي ضدّ المدنيين اللبنانيين، ليؤكّد أنّ هذا التاريخ لن يغيب أبداً عن ذاكرة اللبنانيين.
ويعتبر المخرج أن فيلمه نتاجا لتجربته الشخصية، التي حاول أن يعبر عنها بشكل مفصل من خلال فيلم سينمائي ، مشيرًا إلى أن زمن الحرب في لبنان، تاريخ عالق في أذهان الأطفال آنذاك، موضحًا أنه كان قريبا لشخصية "مجيد" في الفيلم وهو الطفل الذي كان حريصًا على كتابة رسائل حب للفتيات بالمدرسة مما كان يجعله يتورط في العديد من المشاكل.
وبرمجت إدارة أيام قرطاج السينمائية طيلة هذه التظاهرة 16 فيلما لبنانيا (10 أفلام طويلة و6 أفلام قصيرة)، منها فيلم "سكر بنات" للمخرجة نادين لبكي وفيلم " كان يا مكان" للمخرجة جوسلين صعب وفيلم "كفر قاسم" للمخرج برهان علاوي وفيلم "طيف المدينة" للمخرج جون خليل شمعون، وفيلم "بيروت الغربية" للمخرج زياد دويري وفيلم "لما حكيت مريم" للمخرج أسد فولادكار وفيلم "حروب صغيرة" للمخرج مارون بغدادي.
هذا الفيلم هو التجربة الروائية الطويلة الأولى للمخرج وليد مؤنس، وتدور أحداثه عام 1982، أثناء حرب لبنان، في إحدى المدارس الخاصة على مشارف بيروت.
ويستعيد المخرج في هذا الفيلم وقائع الاجتياح الإسرائيلي للأراضي اللبنانية، بعد مرور 37 عاماً على الحادثة، ويسترجع بعض تفاصيل العدوان والقصف الجوي ضدّ المدنيين اللبنانيين، ليؤكّد أنّ هذا التاريخ لن يغيب أبداً عن ذاكرة اللبنانيين.
ويعتبر المخرج أن فيلمه نتاجا لتجربته الشخصية، التي حاول أن يعبر عنها بشكل مفصل من خلال فيلم سينمائي ، مشيرًا إلى أن زمن الحرب في لبنان، تاريخ عالق في أذهان الأطفال آنذاك، موضحًا أنه كان قريبا لشخصية "مجيد" في الفيلم وهو الطفل الذي كان حريصًا على كتابة رسائل حب للفتيات بالمدرسة مما كان يجعله يتورط في العديد من المشاكل.
وبرمجت إدارة أيام قرطاج السينمائية طيلة هذه التظاهرة 16 فيلما لبنانيا (10 أفلام طويلة و6 أفلام قصيرة)، منها فيلم "سكر بنات" للمخرجة نادين لبكي وفيلم " كان يا مكان" للمخرجة جوسلين صعب وفيلم "كفر قاسم" للمخرج برهان علاوي وفيلم "طيف المدينة" للمخرج جون خليل شمعون، وفيلم "بيروت الغربية" للمخرج زياد دويري وفيلم "لما حكيت مريم" للمخرج أسد فولادكار وفيلم "حروب صغيرة" للمخرج مارون بغدادي.
En continu
- Hier 22:42 رموز تونس خلال الخمس سنوات المقبلة..
- Hier 21:39 Pompeo : Al-Baghdadi a eu ce qu’il mérite
- Hier 19:15 ترامب يؤكد مقتل زعيم تنظيم ''داعش''
- Hier 17:33 خلّوا سبيلها... فإنها مأمورة...
- Hier 17:07 لماذا تفوقت مريم بن حسين في افتتاح الjcc ؟
- Hier 12:47 حكومة الأمانات
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:56
|17:29
|15:03
|12:10
|06:39
|05:11
|
23°
|22°
|% 100
|:الرطــوبة
|تونــس
|17°
|
1.5 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|22°-17
|24°-16
|23°-17
|23°-18
|22°-17
Follow @babnet_Tunisie
(282 837) رسالة ليلى طوبال الى نبيل القروي
(187 556) آخر عمليات سبر الآراء..
(134 075) تشريعية 2019 : قائمة اسمية لأعضاء
(117 468) الشعيبي يكشف الأسئلة التي ورّطت ال
( 95 432) قصة المتنبي مع كافور الإخشيدي
( 93 869) ''ها نبيل'' تبكي وتتبرّأ من نبيل ا
( 92 514) حادثة زهير مخلوف.. استدعاء المتضرّ
( 91 428) ضحى الحداد تتعهّد بإنقاذ النادي ال
( 87 298) حافظ قائد السبسي للطفي العماري : أ
( 85 646) فك الاشتباك بين نبيل القروي ونبيل
( 73 679) 3 أسماء مرشحة للعمل ضمن الفريق الا
( 69 692) رد على ما ورد على لسان مية القصوري
( 69 385) ''أمرك سيادة الرئيس''! تُلهب الموا
( 67 779) لعدم التشويش على المترشحين للرئاس
( 66 628) لطفي العبدلي يرد بمستوى راق وبلباق
( 66 387) ''عـــــــــــــذراء'' الحوار التي
( 65 007) طليق مرام بن عزيزة يخرج عن صمته: '
( 64 925) على قناة التاسعة: االمواطنة التي
( 62 736) لوبوان :قيس سعيد كان يتصدّر إستطلا
( 62 466) خطير جدا.. C'est très grave
Par:Tomjerry (Tunisia )
Sur: توضيح وزارة التجهيز بخصوص ''حفرة'' قصر سعيد